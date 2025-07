De nouvelles pluies torrentielles attendues après des inondations mortelles à New York

New York, États-Unis | AFP | mardi 15/07/2025 - De nouvelles pluies sont prévues le long de la côte est des États-Unis, déjà détrempée mardi, après que des crues subites ont causé deux morts et provoqué de nombreuses perturbations dans la région de New York, où des stations de métro ont été inondées.



D'importantes inondations ont touché la région de New York et l'Etat voisin du New Jersey dans la nuit de lundi à mardi, à la suite de pluies diluviennes provoquées par un système orageux stationnaire.



Dans la commune de Plainfield (New Jersey), deux personnes sont mortes lundi après que leur véhicule a été emporté dans la rivière Cedar Brook, ont déploré les autorités.



"Nous, le New Jersey, l'Amérique, le monde entier, nous sommes emportés par le climat", a averti mardi le gouverneur de l'Etat du New Jersey Phil Murphy. Selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine rend plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues ou les sécheresses.



Les services météorologiques de la région de New York ont enregistré des cumuls de précipitations exceptionnels, provoquant d'importantes perturbations dans les transports et de nombreuses opérations de secours.



Selon les services météorologiques, certains quartiers de New York ont reçu entre 38 et 45 millimètres de pluie en moins de deux heures, des niveaux rarissimes de précipitations. Dans le New Jersey, les cumuls ont atteint localement 150 millimètres. La saturation des sols et des réseaux de drainage a contribué à aggraver les débordements.



Comme à l'occasion de précédentes pluies torrentielles, des images impressionnantes des médias locaux et des réseaux sociaux ont montré des stations du métro new-yorkais, un réseau gigantesque et vieillissant, totalement inondées, notamment sur la ligne 1, très fréquentée, à Manhattan.



Les réseaux d'égouts de la plus grande ville américaine sont conçus pour résister à des pluies de 44 millimètres par heure et sont régulièrement débordés.



- état d'urgence -



À New York, les aéroports JFK, LaGuardia et Newark ont temporairement suspendu les départs lundi. Des embouteillages massifs ont paralysé plusieurs artères principales de la ville.



"Une masse d'air estivale riche en humidité sur une grande partie de l'est et du centre des États-Unis continuera à donner lieu à des orages épars ou généralisés pouvant produire de fortes averses et des crues soudaines", a indiqué le National Weather Service (NWS) dans ses prévisions pour les journées de mardi et mercredi.



La majorité des prochains orages doit se produire mardi dans la Virginie et la Caroline du Nord, puis ils progresseront vers le nord, atteignant mercredi une zone comprenant l'Ohio, le Maryland, la Pennsylvanie et le New Jersey, selon ce bulletin.



Le gouverneur du New Jersey a d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés, appelant les habitants à rester chez eux. Les autorités ont mis en garde contre des conditions de circulation dangereuses et des risques accrus de crues soudaines dans les zones urbaines densément peuplées.



Dans le New Jersey, les secours sont intervenus à de nombreuses reprises pour venir en aide à des automobilistes bloqués ou à des résidents isolés par la montée des eaux, notamment dans la région de Newark.



La Virginie, le Maryland et la Pennsylvanie ont également été touchés. Une alerte aux crues soudaines était encore en cours dans le centre de la Virginie mardi, selon le NWS.



Les pluies les plus fortes se sont décalées vers l'est mardi, mais les autorités appellent à la vigilance, certaines routes restant impraticables et les réseaux de transport étant encore partiellement perturbés. Des travaux de remise en état sont en cours.



La question de l'adaptation des zones urbaines face aux événements climatiques extrêmes est à nouveau soulevée par ces inondations. Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York, a ainsi déclaré sur X que les infrastructures de la ville devaient être modernisées pour faire face à "cette nouvelle réalité climatique".

le Mardi 15 Juillet 2025