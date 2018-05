De nouveaux regards sur les objets du fenua

PUNAAUIA, le 7 mai 2018. Le public peut découvrir l’exposition Objets du Fenua – nouveaux regards jusqu'au 15 mai au lycée hôtelier, à Punaauia.



Après trois semaines d’exposition en avril au sein du Musée des arts et métiers, en plein cœur de Paris, le lycée hôtelier et du tourisme de Punaauia accueille l'exposition Objets du Fenua – nouveaux regards. Cet événement est produit par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) française. L'exposition est visible depuis ce lundi jusqu'au 15 mai, de 8h à 17h30.

Cette exposition invite à questionner l’objet du quotidien dans ses formes artistiques. Mais aussi notre rapport au fenua, cet ailleurs déformé par l’imaginaire occidental.

Le public peut notamment découvrir les performances réalisées au Musée national des arts et métiers par HTJ et par Jonathan Mencarelli (sculpture en pierre de Moorea). HTJ a ainsi réalisé une fresque imposante de deux mètres sur quatre, en noir et blanc.