De la prison avec sursis pour Nathalie Elimas, reconnue coupable de harcèlement moral

Paris, France | AFP | lundi 16/06/2025 - Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi l'ex-secrétaire d'Etat Nathalie Elimas à 10 mois de prison avec sursis pour avoir harcelé moralement plusieurs collaborateurs de son cabinet.



Dans ses motivations le tribunal s'est déclaré "convaincu de l'ambiance délétère de travail", "d'humiliations", "de dénigrements" répétés ayant eu des répercussions sur la santé des collaborateurs de la ministre (2020-2022).



Cette dernière, qui n'était pas présente à l'énoncé du délibéré, a également été condamnée à une peine d'inéligibilité de trois ans ainsi qu'à une amende de 5.000 euros.



Le tribunal s'est en revanche déclaré incompétent pour étudier les demandes d'indemnités des parties civiles, estimant que les infractions reprochées n'ont pas servi les intérêts de Mme Elimas.



"C'est un jugement qu'on attendait, qui avait été l'objet d'une audience assez âpre", a déclaré à l'AFP Me Guillaume Herzog, conseil d'une des parties civiles. "Ce qui est important, c'est que le tribunal a été dans le détail d'un cabinet ministériel pour dire ce qui relève de pratiques pénales, de harcèlement, et ce qui relève de la difficulté de bosser en cabinet", s'est félicité l'avocat.



En décembre 2021, la secrétaire d'État MoDem avait fait l'objet d'une enquête administrative de l'Inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (IGESR), après des signalements internes concernant des "dysfonctionnements" relatifs "aux relations de travail".



Au cours du procès, trois femmes ont témoigné à la barre de leur passage au cabinet Elimas où régnait selon elles un climat "paranoïaque".



Elles ont longuement décrit les injonctions contradictoires qu'elles recevaient, notamment concernant la couverture médiatique de la ministre, jalouse de celle des autres femmes du gouvernement.



"Elle voulait de la visibilité, mais elle pouvait annuler une interview 30 minutes avant", "paniquée" à l'idée de se faire piéger, et "tout cela retombait sur moi", avait raconté à la barre, Pauline (prénom modifié) ex-conseillère en communication.



Clara (prénom modifié) avait raconté un épisode particulièrement traumatisant, après une fausse couche alors qu'elle travaillait au côté de la secrétaire d'État.



"Je ne m'attendais pas à du soutien de sa part, la connaissant, mais je ne pensais pas qu'elle m'enfoncerait encore plus", avait-t-elle dit en évoquant un arrêt maladie critiqué par sa supérieure.



- "Personnalité paranoïaque" -



Pour sa défense, celle qui est aujourd'hui conseillère régionale en Île-de-France a affirmé qu'on "voulait (sa) tête".



"Cette procédure est née d'une machination, c'est un récit à charge basé sur des ressentis transformés en vérités officielles", avait déclaré Nathalie Elimas dans sa déclaration introductive devant le tribunal.



D'après elle, Jean-Michel Blanquer, son ministre de tutelle, aurait mal vécu que le président Emmanuel Macron s'adresse directement à elle en Conseil des ministres et qu'il en aurait pris ombrage.



Mme Elimas avait aussi évoqué François Bayrou, patron du MoDem, qui s'était opposé selon elle à ce qu'elle fasse partie du gouvernement.



"Le complot destiné à lui nuire évoqué par la prévenue n'a pas convaincu" le tribunal, a expliqué la présidente à l'annonce du jugement. "Il fait écho à un trait de personnalité paranoïaque" de Mme Elimas, a poursuivi la juge, regrettant l'absence totale de remise en cause de l'ex-ministre.



L'avocat de Mme Elimas a annoncé son intention de faire appel de la condamnation.