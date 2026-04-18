

De l’eau pour le lotissement agricole Amo

Tahiti, le 29 avril 2026 – Sécuriser l’accès à l’eau pour les agriculteurs, c’est l’objectif du nouveau réseau hydraulique du lotissement agricole Amo, inauguré ce mardi à Papara. Cofinancée par le Pays et l’État, cette réhabilitation portée par la DAG vient soutenir “activement le développement de notre agriculture locale”. Une cinquantaine d’exploitations sont concernées.





À Papara, le nouveau réseau hydraulique du lotissement agricole Amo est officiellement en service. L’inauguration s’est tenue ce mardi en présence du ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, du haut-commissaire, Alexandre Rochatte, du maire de Papara, Mike Teissier, des entreprises partenaires et de plusieurs exploitants. Portée par la Direction de l’agriculture (DAG), cette opération à 189 millions de francs a été cofinancée par le Pays et l’État dans le cadre du Contrat de développement et de transformation (CDT 2021-2023).



“Face à un réseau ancien et dégradé, cette réhabilitation permet désormais de garantir un accès fiable et durable à l’eau pour les agriculteurs. Ce projet structurant s’inscrit pleinement dans notre volonté de renforcer la souveraineté alimentaire pour la Polynésie française, en soutenant activement le développement de notre agriculture locale”, souligne la DAG dans un communiqué relayé sur sa page Facebook au sujet de ce nouveau réseau destiné à un usage agricole non potable.



De son côté, le haut-commissariat salue les bénéfices de cette opération, qui a permis “de moderniser le captage, les réseaux d’irrigation et les infrastructures de stockage d’eau, au bénéfice des 52 exploitations agricoles du site”, aussi bien pour le maraîchage que pour les cultures fruitières, vivrières et horticoles.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 29 Avril 2026 à 06:17 | Lu 349 fois



