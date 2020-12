De l'art du quotidien

Tahiti, le 10 décembre 2020 - Tahiti Posters propose de revisiter des “classiques” de la vie tahitienne à travers les affiches du graphiste JM Poster.



Comment expliquer les choix assez singuliers du graphiste JM Poster ? Commençons par ses goûts. Certains collectionnent les timbres, les porte-clés, les conquêtes… JM préfère les affiches. Mais pas n'importe lesquelles. Il affectionne particulièrement les affiches de films de série B des années 50 et 60. Mais plus encore, il conserve jalousement et très spécifiquement les affiches des concerts underground que, dans sa jeunesse, il fréquentait aussi assidument qu'un hiboux fréquente la nuit. JM est graphiste depuis deux décennies (au moins). En réalité depuis l'époque où il errait dans les bars et les squats des pentes de la Croix-Rousse où il a grandi. “Trois ans d’études dans une école d’art en France ont aiguisé mon sens esthétique et développé une certaine culture de l'image. Notamment un goût prononcé pour le design graphique d’affiche, un exercice de style à part entière” précise JM pour expliquer sa passion peu commune pour le genre. Il voit dans l'affiche de concerts underground le Graal de la discipline : “Ce sont de véritables œuvres, dans le sens où l’auteur a carte blanche dans son processus de création et n’est pas contraint à un quelconque impératif mercantile. Le contraire de la création graphique publicitaire, en quelque sorte.”



Et il sait de quoi il parle… Le graphisme underground n'étant pas, par définition, la plus lucrative des activités, JM travaille depuis plus de 20 ans au sein d’agences de communication et de publicité. Profession certes plus rémunératrice mais dans laquelle ses goûts et son talent sont quelque peu bridés par les impératifs marchands inhérents à la vente du dernier SUV ou du prochain smartphone.

Alors, pour le plaisir, pendant son temps libre, JM replonge dans ce qu'il aime, et donc dans ses affiches. Dans cette collection, l’accent est mis sur des choix typographiques inspirés d’une culture graphique américaine vintage, totalement assumée. “Les Américains ont une véritable culture typographique, qui me parle. Quelque part, les enseignes des boutiques du Far-West au XIXe siècle, c’était déjà du design graphique avec des choix typographiques travaillés et esthétiques.”



Et qu'y a-t-il de plus loin et à l'ouest que le fenua (OK, ça dépend où on se place…) Sur le territoire depuis une quinzaine d’années, JM a décidé de revisiter certains aspects de la culture populaire tahitienne “sans pour autant tomber dans la sempiternelle “frise mā'ohi” ou le motif tātau”. “Certains le font beaucoup mieux que moi, et n’étant pas d’origine polynésienne, je me voyais mal revendiquer une culture qui n’est pas la mienne”, admet celui qui est né au cœur de Lyon.



Ce sont plutôt les petites “spécificités” qui inspirent JM, comme l'odorant fafaru dominical, le pua'a roti au petit-déj, ou les coqs qui se mettent à “beugler” à une fréquence qu'eux seuls semblent trouver logique. JM propose ses affiches “locales” aux formes épurées pour une décoration d’intérieure esthétique teintée d'humour. Ça tombe bien, c'est Noël.