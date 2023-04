De l'argent et du bronze pour les fines lames aux championnats de Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 27 avril 2023 - Une sélection tahitienne a pris part le week-end dernier à Auckland aux championnats d'escrime de Nouvelle-Zélande. En individuel au fleuret, Laura-Téa Louison-Grepin (U17), Louis Marie Sanchez (U17) et Alexie Lamalle (U15) ont décroché des médailles de bronze. Et en équipe, au fleuret également, la délégation tahitienne s'est parée d'argent chez les garçons et de bronze chez les féminines.



Une délégation tahitienne a participé le week-end dernier à Auckland, aux championnats nationaux d'escrime de Nouvelle-Zélande, dédiés aux cadets et aux juniors. Lors de leur dernière participation en septembre 2022, la sélection polynésienne avait ramené une médaille d'or au fleuret grâce à Laura-Téa Louison-Grépin qui évoluait chez les cadets. La jeune Espoir était repartie également de ces championnats avec une médaille d'argent décrochée chez les juniors.

Louison-Grépin était donc attendue à Auckland, le week-end dernier. Pas d'or ni d'argent cette fois-ci pour la sociétaire du 'Aito Papeete, mais du bronze décroché en U17. Ses camarades en sélection, Louis Marie Sanchez chez les U17 garçon et Alexie Lamalle en U15 fille se sont également parés de bronze chez les Kiwis.



En équipe, les fines lames du fenua se sont aussi distinguées. Toujours au fleuret, les garçons se sont emparés de la médaille d'argent et chez les féminines Laura-Téa Louison-Grépin et ses partenaires ont décroché le bronze.



“Ces résultats sont une preuve éclatante que l'escrime de Tahiti est en train de s'affirmer comme une force à prendre en compte dans le Pacifique”, indique Arnaud Bellanger, directeur technique de la fédération tahitienne d'escrime. “Il est clair que les escrimeurs de Tahiti ont travaillé dur pour arriver à ce niveau de compétition et cela a été clairement démontré par leurs performances sur le terrain. Leur engagement, leur détermination et leur talent ont été mis en évidence tout au long de la compétition, et ils ont fièrement représenté leur pays avec leur prestation.”



À noter que ces jeunes talents auront l'occasion de s'exprimer à domicile lors des prochains Ocenia d'escrime cadet qui seront organisés au fenua fin septembre.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 27 Avril 2023 à 17:16