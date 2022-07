De l’argent et du bronze pour le nageur Naël Roux

Tahiti, le 28 juillet 2022 - Le remarquable bilan de la natation tahitienne aux Championnats jeunes début juillet à Pau s’est poursuivi cette semaine lors des Championnats de France Open à Amiens où Naël Roux a décroché de l’argent et du bronze chez les juniors.



L’avenir de la natation tahitienne s’annonce décidément très prometteur à haut niveau, ses jeunes pépites s’étant en effet distinguées ces dernières semaines lors des différentes échéances des Championnats de France de la discipline. Après le titre de championne de France juniors en eau libre au mois de juin de Lili Paillisse, les multiples podiums dont huit titres de champion aux Championnats de France jeunes (11/14 ans) début juillet, Naël Roux s’est à son tour distingué aux Championnats de France Open qui réunissait l’élite nationale juniors et seniors à Amiens du 23 au 28 juillet.



Tahiti a engagé deux représentants en catégorie juniors 2 (14/16 ans) dans le nord de la France, Mateo Lefait (15 ans) de I Mua qui participait pour la première fois à une compétition de l’envergure du championnat de France et dont l’objectif était d’abord d’emmagasiner de l’expérience et de mieux se situer au niveau national juniors et Naël Roux (16 ans) dont les temps de qualification pour l’événement lui permettaient de nourrir des ambitions. Et le jeune homme du Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) et du Centre de Performance Polynésien (CPP) a largement assumé tous les espoirs que la Fédération tahitienne de natation (FTN) plaçait en lui. Il est vrai que le jeune homme possède des gênes qui le prédisposaient à la natation dans la mesure où il est le fils de Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN.



Six courses disputées, six finales A et deux podiums



Les performances de Naël Roux à Amiens sont d’autant plus épatantes qu’elles ont été réalisées dans la constance. Engagé dans six épreuves, Naël Roux a passé l’écueil des séries avec brio se qualifiant constamment pour les finales A soit au sein des huit meilleurs juniors nationaux. Il s‘y classait 7e sur 400 m. 4 nages, 6e sur 100 et 200 m. NL, terminait au pied du podium sur 400 m. NL, décrochait du bronze sur 1 500 m. NL et de l’argent sur 800 m. NL où il avait réalisé le meilleur temps des séries mercredi avant de finir vice-champion de France hier lors de la journée de clôture des championnats et au terme d’un programme personnel bien rempli. Naël Roux a d’autre part établi six nouvelles meilleures performances régionales dans les catégories d’âge de 16 à 18 ans.



En sport, les meilleurs espoirs jeunes ne deviennent pas forcément des champions mais la natation tahitienne possède un réservoir conséquent de nageurs très prometteurs et peut s’autoriser à penser que les couleurs du fenua brilleront à haut niveau à terme.

