De forts orages pendant les fêtes de Noël

ILES SOUS LE VENT



Ciel passagèrement nuageux et parfois voilé ces deux jours. Quelques averses résiduelles mercredi en journée.



Vent de secteur Nord faible à modéré mercredi, venant au Nord-Est jeudi.



Mer peu agitée à agitée. Arrivée d'une houle longue de secteur Sud d'1 mètre 50 à 2 mètres jeudi.



TAHITI ET MOOREA



Mercredi, un voile d'altitude tamise les rayons du soleil. Quelques averses se développent localement sur les côtes Nord et Est mercredi matin, avant de déborder sur les côtes Sud et Ouest dans l'après midi. Jeudi, le risque d'averses s'amenuise. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.



Vent de secteur Nord faible à modéré mercredi, venant au Nord-Est jeudi.



Mer peu agitée à agitée. Arrivée d'une houle longue de secteur Sud d'1 mètre 50 à 2 mètres jeudi.



MARQUISES



Ciel assez bien dégagé en journée, plus nuageux mercredi soir avec un risque d'averses associé.



Vent d'Est modéré. Pointes à 60 kilomètres/heure.



Mer agitée. Houle courte d'Est d'1 mètre 50/2 mètres.



TUAMOTU ET GAMBIER



Mercredi, ciel souvent encombré par un voile d'altitude tenace. Par ailleurs, des nuages plus menaçants sont à l'origine d'averses, voire de quelques coups de tonnerre mercredi matin vers Fakarava et jusqu'en soirée entre Hereheretue, Hao, Fangatau, Fakahina et Puka-puka. Jeudi, le voile d'altitude persiste dans le Nord, les averses perdurent vers Hereheretue, et le soleil fait son retour sur un bon quart Sud-Est de l'archipel.



Vent d'Est à Nord-Est, voire plein Nord mercredi vers Hereheretue. Il est généralement modéré et revient progressivement à l'Est jeudi.



Mer agitée. Houle courte de secteur Est d'1 mètre/1 mètre 50. Arrivée jeudi d'une houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre 50 sur Sud Tuamotu, et 1 mètre ailleurs.



AUSTRALES



Mercredi, ciel nuageux à très nuageux sur le Nord avec quelques petites averses résiduelles entre Tubuai et Raivavae. A Rapa, le temps reste maussade mercredi avec des passages pluvieux en journée, voire même un coup de tonnerre dans la matinée. Peu de changement jeudi, si ce n'est une accalmie du côté de Rapa.



De Rurutu à Rimatara, vent modéré d'Est-Sud-Est. De Tubuai à Raivavae et Rapa, le vent est également modéré de Nord-Est à Nord avec des rafales à 60 kilomètres/heure sous grains à Rapa.



Mer agitée. Houle de Sud à Sud-Ouest de 2 mètres/2 mètres 50 s'amortissant jeudi d'1 mètre 50 à 2 mètres.