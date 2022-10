De fortes houles attendues en Polynésie

Tahiti, le 17 octobre 2022 – Un appel à la vigilance pour fortes houles a été lancé depuis dimanche par Météo France. Les Tuamotu sud, Gambier et Rapa ont été placés en vigilance orange, et le reste de l’archipel des Tuamotu, celui des Australes ainsi que les îles du Vent en vigilance jaune. Le phénomène devrait s’amortir dès mardi.



La direction inter-régionale de Météo France en Polynésie française et le haut-commissariat ont lancé, dimanche soir, un appel à la vigilance pour cause de fortes houles. Un phénomène décrit comme "violent et dangereux". A cet effet, les Tuamotu Sud, les Gambier et Rapa ont déjà été placés en vigilance orange. Le reste de l’archipel des Tuamotu, celui des Australes, ainsi que les îles du Vent, ont été placés en vigilance jaune, en attente de ces fortes houles venant du sud-est de la Polynésie française, prévues pour la journée de lundi. Pour rappel, le phénomène est particulièrement dangereux dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes, en raison de leur exposition à de forts courants et à une importante élévation du niveau de la mer. La prudence est de mise, notamment sur le long des côtes Sud.



Selon les prévisions, la houle devrait atteindre les quatre mètres aux îles du Vent lundi. Des déferlantes sont également prévues, à plus de 4,5 mètres de Papara à Teahupoo ; à quatre mètres sur le sud Tuamotu et les Gambier ; entre 3,5 et quatre mètres aux Australes ; et entre trois et 3,5 mètres sur la moitié sud des Tuamotu. Dès mardi, les fortes houles devraient s’amortir sur la majeure partie du territoire, avec deux à 2,25 mètres. En revanche, celles des Gambier ne prévoient pas de descendre à moins de trois mètres.



Recommandations de Météo France - Polynésie française



La population est appelée à : Reporter les sorties en mer et la pratique de loisirs nautiques ;

Ne pas s’approcher des passes, des plages ou du littoral, ni du récif côté océan en raison des risques de courants marins qui peuvent être à l’origine d’accidents ;

Ne pas s’engager sur les routes exposées à la houle, ou déjà inondées

Respecter les consignes des autorités ;

Rester informé auprès de Météo France ;

Surveiller la montée du niveau de la mer et se mettre à l’abri si nécessaire (pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle) ;

Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 17 Octobre 2022 à 13:14 | Lu 590 fois