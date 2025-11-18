

De Faa’a à Takaroa : des lycéens s’engagent pour le récif

Tahiti, le 24 novembre 2025 – “Te Moana, Te Ora”, c’est le nom du projet mené par huit élèves du lycée professionnel de Faa’a comptant parmi les lauréats des Trophées To’a Reef 2025. Entre créativité et actions concrètes, ils lancent un appel aux dons afin de financer leur déplacement à Takaroa en février prochain. En lien avec leur cursus, ils auront pour mission d’organiser un ramassage de déchets et d’animer des ateliers de sensibilisation à destination des enfants de cet atoll des Tuamotu.





Les élèves de Terminale Bac Pro Commerce du lycée professionnel de Faa’a et leurs professeurs ne manquent pas d’ambition. Après un premier projet qui a mené une partie d’entre eux dans la Silicon Valley à San Francisco, un second groupe planche sur une nouvelle initiative “formatrice et innovante” à l’échelle locale. Ce nouveau projet, baptisé “Te Moana, Te Ora”, vient d’être récompensé aux Trophées To’a Reef dans la catégorie scolaire “Mon récif, ma culture”.



Vous avez peut-être aperçu leur personnage fictif, imaginé pour servir de fil conducteur au projet en racontant avec sensibilité l’importance vitale des récifs coralliens polynésiens. “Pukakana, ancêtre-corail affaibli, appelle des élèves à protéger le lagon. Ensemble, ils nettoient, sensibilisent et financent des actions. Le récif renaît, symbole de mémoire et d’avenir. Leur engagement devient légende et espoir pour le Fenua”, présentaient-ils lors de leur candidature au concours organisé par l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) en Polynésie.

​Déchets et sensibilisation

En lien avec leur cursus, plusieurs actions éducatives et citoyennes sont au programme dans les prochains mois. Les élèves vont bénéficier d’ateliers de sensibilisation autour de la protection des océans animés par des experts. Ils s’appuieront sur ces connaissances pour créer des supports pédagogiques, comme des vidéos ou des affiches, pour sensibiliser à leur tour d’autres jeunes. Ils s’engageront également dans la vente de produits dérivés au profit de l’association Keep Moorea Wild. Enfin, des interventions seront menées dans plusieurs écoles, dont celle de Takaroa : un déplacement sur l’atoll est prévu du 24 février au 3 mars prochains pour réaliser un ramassage de déchets et animer des ateliers à destination des enfants.



Une collecte de fonds est en cours pour couvrir les besoins liés à ce déplacement dans l’archipel des Tuamotu. “Ce projet permettra aux élèves de développer leurs compétences professionnelles (vente, communication, gestion de projet) tout en vivant une expérience éducative riche de sens et d’impact”, précise la fondation Anāvai, qui soutien cette initiative.

Suivre les avancées du projet sur la page Facebook : Plus d’infos sur la collecte en cours sur la plate-forme : www.anavai.org Suivre les avancées du projet sur la page Facebook : Terminale MCVA LP Faa’a

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 24 Novembre 2025 à 15:34




