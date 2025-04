De 10 mois à 6 ans ferme pour 4 kg d'ice

Tahiti, le 8 avril 2025 - Dans le cadre de l'affaire du “Jeu de dupes”, présentée lundi dans nos colonnes et impliquant l'importation de 4 kg d'ice, le tribunal de première instance de Papeete a condamné mardi l'instigateur du trafic à 6 ans d'emprisonnement ferme avec maintien en détention. Ses complices, écopent de 10 mois à 4 ans de prison, dont certains avec sursis, selon leur degré d'implication. Concernant l'amende douanière requise par la Direction régionale des douanes de Polynésie à l'encontre des huit complices, celle-ci a été répartie en trois pour un total de 440 millions de francs.



Lundi, le tribunal de première instance de Papeete s'est saisi d'une affaire de trafic de stupéfiants impliquant 4 kg d'ice importés depuis les États-Unis au cours de trois opérations minutieusement préparées. En effet, pour rappel, le 26 juin 2023, une quinquagénaire est arrêtée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a avec, dans ses valises, près d'un kilo d'ice dissimulé dans des boites de chocolats, de café, ou encore des jouets. Mise en garde à vue, la femme avoue n'être qu'une mule au sein d'un groupe de huit associés, mené par un entrepreneur local. Une organisation récente donc, qui n'en est qu'à sa deuxième tentative mais qui impressionnera le tribunal de Papeete au regard des quantités de méthamphétamine importées.



Interrogés, les primo-délinquants avouent tour à tour avoir organisé un premier aller-retour vers les USA courant avril 2023. Une opération concluante qui leur a permis, à ce moment, de rapporter déjà un kilo de méthamphétamine. Un succès qui a inévitablement motivé les troupes à réitérer. Mais prise la main dans le sac, la petite organisation s'est vite désolidarisée. Les uns et les autres pointant du doigt un cerveau – l'entrepreneur – et un financeur chargé d'acheter la drogue aux États-Unis. Deux grosses têtes qui, au moment de leur interpellation, préparaient l'arrivée d'un container transportant 1,8 kg d'ice. Trois opérations au total donc, jugées par le tribunal de première instance de Papeete, et pour lesquels un jugement a été rendu ce mardi.



Des peines relativement sévères



Et si le ministère public, lors de ses réquisitions, avait pourtant insisté sur l'importance de marquer le coup dans ce dossier afin de dissuader d'éventuels primo-délinquants en devenir, le tribunal a, quant à lui, choisi d'être plus mesuré. Pour rappel, la procureure de la République avait requis à l'encontre des deux gros bonnets 9 ans d'emprisonnement ferme, 7 et 6 ans d'emprisonnement pour la mule et la sœur de l'entrepreneur, et des peines de 3 à 5 ans de prison – dont certaines avec sursis – pour le reste des complices. Des peines assorties d'un mandat de dépôt, pour l'exemple ! Des sanctions un peu lourdes semble-t-il pour le tribunal de première instance qui a préféré condamner l'entrepreneur à 6 ans de prison ferme et le financeur a 4 ans ferme. La mule et la sœur de l'entrepreneur écopant chacune d'une peine de 4 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire. Quant au reste de la bande, les prévenus devront purger de 10 mois à 2 ans avec sursis probatoire selon leur degré d'implication.



Toutefois, les amendes douanières requises par la Direction régionale des douanes de Polynésie française ont bel et bien été retenues. Et pour cause : les coupables retenus devront s'acquitter solidairement d'une amende de 120 millions de francs dans le cadre de la première opération d'importation, et d'une amende de 100 millions de francs pour la tentative avortée. Concernant la troisième opération relative au container saisi, seul le “financeur” a été reconnu coupable. Celui-ci devra, à lui seul, payer une amende douanière de 220 millions de francs.