David Tepava : "Un travail de groupe avant tout"

Vous avez remporté la deuxième étape jeudi et grappillé quelques minutes sur Shell va'a. Quelle était votre stratégie sur la dernière étape ?



« On voulait d'abord assurer notre deuxième place. Après on visait également la victoire d'étape. Mais Shell va'a a été plus fort, on ne peut que les féliciter. On se satisfait de cette deuxième place. Il y a eu un beau combat avec Tamarii CPS, Paddling, et Air Tahiti et on a réussit à leur passer devant au classement. On a réalisé un très bon Hawaiki Nui cette année. »



Est-ce-que vous ne nourrissez pas quand même quelques regrets au vu votre performance lors de la deuxième étape ?



« Non aucun regret. On savait avant le départ de la course que Shell Va'a était plus fort. De notre côté on n'avait rien à perdre. L'objectif était de monter sur le podium cette année et on y est. On reviendra plus fort l'année prochaine. »