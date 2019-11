David Tepava : "L'année prochaine on doit monter encore d'un cran"

PAPEETE, le 7 novembre 2019 - C'est une saison parfaite qui s'est achevée vendredi dernier pour Shell Va'a avec une huitième victoire à la Hawaiki Nui Va'a. Marathon Polynésie 1ère, Tahiti Nui Va'a, Fa'a'ati Moorea, Molokai Hoe, l'équipe entraînée et barrée par David Tepava a enchaîné les succès tout au long de l'année. Le pēperu dresse le bilan de cette saison.



Après une nouvelle victoire à la Hawaiki Nui Va'a cette année et avec un peu de recul sur la course, quelles sont vos impressions ?

“Ça récompense tout le travail et tous les sacrifices que nous avons faits toute l'année. La Hawaiki Nui c'est la plus belle et la plus dure. Tu peux gagner toutes les courses de l'année, si tu ne gagnes pas Hawaiki Nui, tu n'es pas considéré comme le champion de la saison. Cette année on a gagné toutes les courses. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus. On est très satisfait, mais pour arriver à un tel niveau de performance, ce sont beaucoup de détails sur lesquels il faut travailler.”



Vous avez dominé la première et la dernière étape de la Hawaiki Nui. Mais la victoire sur la deuxième étape vous a encore échappé. Comment l'expliquez-vous ?

“C'est sûr que l'on visait la victoire sur les trois étapes. Avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, j'étais sûr déjà que l'on allait gagner la première et la dernière étape avec la première formation (Damas Ami, Taaroa Dubois, Charles Teinauri, Paia Tamatitahio, Narai Atger). Pour l'étape entre Raiatea et Taha'a j'aligne la deuxième formation (Sly Ly Sao, Ritchy Labbeyi, Raihere Tevaiarai, Eri Tautu, Iorama Teahu). Sur le va'a, il y avait quand même quatre gars qui ont fait la Molokai. Ce n'est pas dû à la qualité des rameurs, je connaissais leur potentiel j'avais entièrement confiance en eux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sentais le va'a lourd, pas de connexion, et pas de mana. Taha'a c'est une étape maudite pour nous.”



Sur la saison vous signez le grand chelem, en remportant toutes les grandes courses de l'année. Si la Hawaiki Nui est la plus belle, quelle est l'importance des autres courses ?

“Gagner toutes ces courses dans la saison c'est important pour le moral et la confiance. C'est constructif pour la Hawaiki Nui. On a fait fort dès la première course sur le Marathon Polynésie 1ère. Gagner une fois c'est facile, mais le plus dur c'est de tenir ce rythme toute l'année. On est resté concentré sur nos objectifs, avec un groupe uni et on a pris les courses les unes après les autres. Cette année, on a été quasiment intouchable.”