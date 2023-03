David Boragno élu président du comité stratégique de la Protection sociale universelle

Tahiti, le 10 mars 2023 – Le syndicaliste de A Ti'a i Mua, David Boragno, a été élu vendredi président du comité stratégique de la Protection sociale universelle. L'instance sera chargée de préconiser ses orientations stratégiques au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale pour 2024.



Sur 58 attendus, 53 représentants des partenaires sociaux se sont réunis vendredi après-midi dans l'enceinte du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour procéder à l'élection du bureau du comité stratégique de la Protection sociale universelle (CSPSU). Instance issue de la récente réforme de la gouvernance de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), le CSPSU réunira cinq commissions pour cinq branches de la nouvelle protection sociale universelle : maladie-prévention, accidents du travail, vieillesse, famille et handicap. Avec la réduction du conseil d'administration de la CPS à quinze membres pour plus d'efficacité, le CSPSU était particulièrement attendu par les partenaires sociaux pour garantir leur représentativité dans les orientations stratégiques de la protection sociale.



La réforme prévoit en effet que le CSPSU préconise chaque année en septembre au conseil d'administration de la CPS des recommandations pour l'équilibre des comptes sociaux et l'efficacité du système de protection sociale. "Nous attendons de ces recommandations qu'elles soient courageuses, parce qu'on assiste à un virage", a mis en garde vendredi le ministre en charge de la Protection sociale, Yvonnick Raffin. L'élection du bureau a d'ailleurs été précédée d'une présentation de l'état des comptes sociaux, pour montrer à la fois l'augmentation des dépenses de santé et des prévisions de dépense pour les retraites, ainsi que la fonte vertigineuse des réserves de la CPS.



Couac patronal



Malgré l'enjeu, la mise en place du CSPSU s'est pourtant ouverte sur une curieuse cacophonie offerte par le patronat. Deux candidats se sont déclarés au poste de président : Thierry Mosser du Medef côté patronat et David Boragno de A Ti'a i Mua côté syndicats de salariés. Or sur les 53 votants, le résultat a donné 11 bulletins nuls, 16 pour le candidat des patrons et 26 pour celui des syndicats. C'est donc David Boragno, directeur administratif et financier de Vini Distribution, qui a été élu pour présider pendant deux ans et demi ce premier CSPSU. Henriette Kamia a été élue vice-présidente et Roland Clavreul secrétaire.



Explication du vote selon le patron du Medef, Frédéric Dock : "Le Medef avait présenté un candidat pensant recueillir le soutien de l'ensemble du monde patronal. Et il s'avère que le monde patronal s'est divisé effectivement. Le Medef a rempli son contrat et la CPME aurait remis 11 bulletins blancs." Pourquoi une telle division dans le camp patronal ? "Aucune idée. De mon interprétation, la CPME pensait que l'élection était perdue d'avance. Et il s'avère que les calculs disent le contraire." Impossible d'interroger la CPME sur le sujet, leurs représentants ont tous quitté la salle dès la fin du vote. Résultat, les partenaires sociaux ont ensuite désigné les membres siégeant dans les différentes commissions du CSPSU. Et la CPME n'étant plus présente, c'est uniquement au sein du Medef qu'ont été désigné les cinq membres de toutes les commissions pour le patronat.



"Que le système soit pérenne"



"Il faut changer les mentalités, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai un côté très pragmatique et je pense qu'il faut arrêter les systèmes politiciens et polémiques. D'ailleurs ce soir, si je suis là c'est qu'il y a eu un petit couac au sein du patronat. Et il faut arrêter ça", a déclaré le nouveau président David Boragno au terme de son élection, assurant qu'il resterait ouvert dans sa coordination du CSPSU. "Je suis DAF, donc j'ai une culture d'entreprise. On ne peut pas tirer uniquement sur le patronat et on ne peut pas uniquement demander aux salariés de payer. Il faut que le système soit pérenne et pour cela que le moteur économique fonctionne."