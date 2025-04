Darmanin annonce vouloir faire payer aux détenus une partie des frais d'incarcération

Paris, France | AFP | lundi 28/04/2025 - Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué lundi avoir envoyé une lettre aux agents de l'administration pénitentiaire, pour leur annoncer notamment qu'il allait modifier la loi pour que les détenus participent aux frais d'incarcération.



"Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison", a-t-il déclaré sur TF1. "Je vais rétablir ces frais d'incarcération", a-t-il ajouté.



"Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment quatre milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération", a-t-il poursuivi.



"Il ne s'agit pas de faire payer les quatre milliards aux détenus, bien évidemment, mais une participation aux frais, au service public de la justice", a ensuite précisé le garde des Sceaux.



Pour cela, "il faut modifier la loi", a-t-il indiqué, annonçant qu'il allait soutenir une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale allant dans ce sens. Deux propositions de loi traitent de ce sujet, selon l'entourage du ministre, et devraient être examinées à l'Assemblée prochainement.



"Nous allons travailler ensemble pour que ce soit un montant qui soit symbolique, mais important pour qu'on arrête avec une sorte de laxisme qui existe dans nos prisons françaises", a dit M. Darmanin.



Dans sa lettre, envoyée à l'occasion de l'interpellation de 25 personnes dans l'enquête sur les récentes attaques de prison et publiée sur X, M. Darmanin indique que la "somme récoltée ira directement à l’amélioration" des conditions de travail des agents pénitentiaires.



Selon l'entourage du ministre, les indigents et les personnes placées en détention provisoire ne seront pas concernés par cette mesure.