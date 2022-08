Dans les entrailles de Marara 2022

TAHITI, le 25 août 2022 - Jacques Damour et Inatio Raveino, journalistes à Polynésie la 1ère, ont suivi l’exercice interarmées Marara qui s’est déployé mi-mai dernier aux îles Sous-le-Vent. Un documentaire de 26 minutes sera diffusé le 31 août dans l’émission Vevo.



“ Les Polynésiens connaissent bien l’opération Marara , admet le journaliste de Polynésie La 1ère Jacques Damour, mais cette année elle avait quelque chose de différent : elle a fait intervenir douze nations du Pacifique autour des forces armées françaises. Nous avons voulu montrer l’interopérabilité .” Un documentaire de 26 minutes, simplement intitulé Marara 2022, est sera diffusé le 31 août en prime time dans l’émission Vevo, présentée par Shiquita Teiva-Darrouzes.



Un exercice d’ampleur



L’opération Marara est un exercice militaire grandeur nature coordonné par le Joint Rescue Coordination Center (JRCC). Débarquement maritime, ravitaillement par les airs, manœuvres navales et maintien de l’ordre à terre… Les moyens mis à disposition sont importants et permettent de s’entraîner à porter assistance à la population après une catastrophe naturelle comme, par exemple, un cyclone. Pour l’édition 2022, les Américains ont dépêché de San Diego l’USS Pearl Harbor, un navire de transport de chalands et de débarquement et un avion Hercules C130J de l’US Air Force venu de Hawaii. La France a envoyé le bâtiment de soutien et d’assistance Bougainville, le patrouilleur Arago, un aéronef Gardian de la flottille 25F et un Alouette III de la 34F. Jacques Damour et Inatio Raveino étaient embarqués à bord du Bougainville. Ils ont travaillé en immersion avec l’équipage pour montrer le quotidien des marins. Ils ont aussi suivi les hommes sur terre.





Scénario catastrophe



Différents scenari ont été imaginés pour l’exercice 2022, tous réalistes. Le gros de l'opération s'est concentré sur Huahine, rebaptisée Greenland pour les besoins de l'opération. Les militaires étaient censés intervenir alors que l'île venait d'être ravagée par un cyclone et que sa population manquait de vivres et d'eau. Une goélette avait donc été envoyée de Tahiti pour ravitailler les habitants, mais lors du débarquement un mouvement de foule est survenu, obligeant les militaires à intervenir pour le maintien de l'ordre, en plus des opérations logistiques de ravitaillement et des interventions pour venir en aide aux populations sinistrées. Ce faisant, en mer, entre Raiatea et Huahine, l’assistance devait être portée à un voilier démâté et à la dérive, alors que ses quatre passagers étaient disparus en mer.



L’opération s’est déroulée du 8 au 18 mai 2022 à Raiatea, Huahine et Bora Bora. Les journalistes Jacques Damour et Inatio Raveino ont suivi la dernière semaine de manœuvre à Huahine et Bora Bora. En effet, même si Raiatea était concernée, l’île n’a accueilli qu’une petite compagnie. Reste que sur le terrain, cet exercice interarmées à impliqué un millier d’hommes. Sur ces forces en présence, 45% étaient américaines, 45% de Polynésie et 10% de Nouvelle-Calédonie et de la métropole. Les autres pays engagés dans Marara 2022, à savoir l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les Îles Cook, le Japon, la Malaisie, le Pérou, les Philippines, la Thaïlande et Singapour, ont participé à l’opération par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs officiers. “ Dans le film, nous montrons bien la coopération entre Français et Américains. Par exemple, lors de la manœuvre sur Raiatea qui a consisté à évacuer des ressortissants, la procédure de vérification en amont avant l’évacuation a été effectuée conjointement par des Français et des Américains .” Des procédures déjà formalisées et convenues, que l’exercice Marara a permis d’éprouver et de peaufiner le cas échéant.



“Nous avons eu carte blanche”



Jacques Damour affirme n’avoir eu aucune difficulté à filmer tout ce qui semblait important pour la mise en forme du documentaire réalisé avec Inatio Raveino. “ Je suis journaliste accrédité défense”, précise-t-il. Il est habitué des sujets du genre. “i[Nous avons eu carte blanche. ” Le duo a toutefois été accompagné par un officier de la communication, présent “non pas pour nous surveiller mais pour nous aider]i”. L’armée emploie en permanence des sigles et des codes qu’il fallait impérativement expliciter. “Nous nous adressons au grand public. Tout le monde ne sait pas, par exemple, ce qu’est une opex.” Pendant le tournage, les deux journalistes ont réalisé une vingtaine d’interviews. “ Il a fallu un certain temps pour qu’ils s’adaptent et s’efforcent à être explicites : on ne parle pas d’opex mais d’opération extérieure .”



Marara 2022, s’est terminée le 18 mai à Bora Bora, avec la commémoration des 80 ans de l’opération américaine Bobcat, en présence de quelques descendants de G.I. de la Seconde Guerre mondiale. Pour les besoins du documentaire, l’historien Jean-Christophe Shigetomi et l’association mémoire polynésienne Porinetia Ha’amanao ont autorisé l’utilisation d’images d’époque pour illustrer la période traitant de la présence américaine à Bora Bora.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 25 Août 2022