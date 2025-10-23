

“Dans le sillage des Fabergé”, un périple dans le temps et dans l’espace

Tahiti, le 16 novembre 2025 - L’ouvrage intitulé “Dans le sillage des Fabergé” de Corinne Raybaud est un nouveau voyage dans le Pacifique des Gambier à Rapa Nui en passant par Pitcairn. L’autrice embarque ses lecteurs dans un récit aux multiples intrigues. Les personnages se croisent chargés de leurs souffrances et secrets.





Corinne Raybaud, docteure en histoire et docteure en Droit se consacre à la recherche historique sur le Pacifique et à l’écriture d’ouvrages sur la Polynésie. Historienne, elle partage aussi ses connaissances en effectuant des conférences. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages parus chez Mémoire du Pacifique comme “Qui a volé le Costume du Deuilleur ?” ou “Femmes de Tahiti”. Avec ce nouveau livre intitulé “Dans le sillage des Fabergé”, toujours paru chez Mémoire du Pacifique, elle propose une nouvelle escapade dans d’autres mondes.



L’histoire suit Camellia Hansen, directrice de musée à Tahiti, après l’épilogue fâcheux du Costume du Deuilleur. “Ceux qui ont lu mon précédent roman ‘Qui a volé le Costume du Deuilleur ?’ retrouveront certains personnages, pour autant Dans le sillage des Fabergé peut se lire sans connaître le précédent”, précise l’autrice.



Camélia, donc, reçoit une mystérieuse invitation pour faire une croisière dans le Pacifique sur un yacht de luxe. Lasse, elle accepte. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix. Elle jette alors son dévolu sur Heimana Blanck, le policier qui a mené l’enquête et avec qui elle a eu des heurts, mais qui l’attire…



Le voyage va les emmener aux Gambier, puis à Pitcairn où ils découvriront des lieux et des personnes étranges avant l’arrivée sur l’île de Pâques-Rapa Nui où leur rencontre avec des Russes va nouer l’intrigue. “Les Œufs de Fabergé commencent à apparaître, les souvenirs familiaux ressurgissent, les émotions les transportent…”



“L’ouvrage fera découvrir à certains les Œufs de Fabergé lors de ce périple. Je tresse au fil des pages les aventures de mes personnages à travers l’histoire de ces objets précieux. Je vous propose un voyage dans les méandres du passé autour de ces Œufs de Fabergé, oubliés dans les couloirs du temps.” : “On voyage dans le temps, on s’émeut, on découvre ces merveilles que sont les Œufs de Fabergé, on établit un lien avec ces familles russes arrivées dans les années 1920 à Tahiti après avoir fui la révolution bolchevique.”





Contact

[email protected]

www.memoiredupacifique.com



Dédicace

Le samedi 22 novembre de 9 heures à midi à la librairie Odyssey.







Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 20 Novembre 2025 à 15:19 | Lu 314 fois



