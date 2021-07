Dans l'eau de Temae pour apprendre et s'amuser

Moorea, le 6 juillet 2021 - La deuxième édition du projet Sport/Santé est organisée cette semaine en faveur des enfants des quartiers prioritaires de l’île. L’objectif pour le club de Moorea Natation Secourisme, initiateur du projet, est de leur faire bénéficier des activités telles que la natation, le va’a ou l’apprentissage du sauvetage aquatique, le tout en s'amusant.



Le club Moorea Natation Secourisme, en partenariat avec la commune de Moorea-Maiao et le contrat de ville, organise depuis lundi et jusqu’à vendredi la deuxième édition du Projet Sport/Santé à la plage publique de Temae. Celui-ci comprend des activités comme la natation, le va’a et le secourisme en faveur de 24 enfants issus des quartiers prioritaires de Moorea. Les enfants âgés de 4 à 7 ans bénéficient des cours de natation tandis que ceux de 8 à 14 ans s’adonnent à des activités de natation, de la préparation physique, du va’a, du secourisme ainsi qu’à des jeux aquatiques. "L’objectif premier est d’offrir un stage qui soit sportif, ludique et formateur à tous ces jeunes en difficulté et qui sont à l’écart", explique Alain Xiberas, le président du club, avant d’ajouter que "leur faire faire du sport, les faire bouger, leur apprendre des gestes de citoyenneté" est aussi le but du projet.



Ce dernier a aussi estimé important d’inclure, pour la deuxième édition de ce stage, des cours de secourisme dans son programme malgré le jeune âge des stagiaires. Les enfants "sont des éponges à informations à cet âge-là. Ils apprennent très bien et ça leur plait. Lorsqu’ils seront grands, ils seront capables de reproduire les gestes appris ici sans aucun problème, encore mieux que certains adultes, parce qu’ils les auront assimilés très tôt", insiste Alain Xiberas.