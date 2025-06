Dans cet archipel riche en coraux, la Grèce interdit la pêche au chalut, un exemple en Europe

Foúrnoi, Grèce | AFP | mardi 02/06/2025 - L'aube rougeoie sur le minuscule archipel grec de Fournoi, riche en coraux, tandis que le caïque en bois de Manolis Mytikas fend les eaux calmes du petit port avec à son bord les quelques poissons piégés dans ses filets.



Sa modeste prise attire rapidement les îliens en quête de poisson frais, rare depuis des années au large de ce chapelet d'îles dans le nord-est de la mer Egée qui compte moins de 1.500 habitants au total.



"Aujourd'hui, on était deux à sortir en mer, on a eu un peu de poisson par chance", explique à l'AFP ce pêcheur de 76 ans à la peau tannée par le soleil méditerranéen.



"Hier, on a gagné 30 euros. Avant-hier, pas un sou. On n'a même pas de quoi manger parfois!"



Pourtant, dans le petit port de Fournoi, l'espoir renaît.



Fin mai, le gouvernement grec a interdit la pêche au chalut de fond dans les eaux de Fournoi et de six îlots inhabités proches pour protéger des récifs coralliens d'une exceptionnelle richesse récemment identifiés.



Plus généralement, la Grèce va interdire le chalutage de fond dans les parcs marins nationaux d'ici 2026, et dans l'ensemble des aires marines protégées d'ici 2030, devenant ainsi le premier pays en Europe à prendre une mesure de cette envergure.



Car la réalité des aires marines protégées dans le monde, qui figure parmi les sujets clés de la 3e conférence de l'ONU sur l'océan (Unoc 3) qui s'ouvre à Nice la semaine prochaine, est que la pêche y est généralement autorisée, y compris souvent par des chalutiers.



- "Bulldozers" -



"Enfin!", s'exclame M. Mytikas qui ne décolère pas face aux ravages perpétrés par le chalutage qui consiste à racler les fonds marins avec un immense filet en entonnoir.



Ils "ont ravagé la mer. Ils labourent les fonds marins et détruisent tout", s'emporte-t-il tandis que son collègue Vaguelis Markakis, 58 ans, compare ces bateaux à "des bulldozers".



"Si on les empêche de venir ici, notre mer pourra revivre!", assure M. Mytikas.



"La mer sera à nouveau pleine de poissons!", s'enthousiasme également M. Markakis alors que les pêcheurs de Fournoi affirment que les chalutiers pêchent dans leurs eaux.



L'enjeu de cette interdiction est également environnemental.



Les recherches menées dans cet archipel par les ONGs Under the Pole, qui organise des expéditions de plongée en milieu extrême, et Archipelagos, en collaboration avec des institutions scientifiques européennes, ont mis en évidence l’existence de véritables forêts animales sous-marines.



A entre 60 et 150 mètres de profondeur, en basse lumière, les scientifiques ont recensé plus de 300 espèces benthiques, c'est-à-dire qui vivent au fond des eaux.



"Ce que nous avons découvert dépasse l'imagination", assure Anastasia Miliou, hydrobiologiste et directrice scientifique d’Archipelagos. "De vastes récifs coralliens vieux de plusieurs milliers d'années, encore intacts."



- Forêts sous-marines -



Ces espèces animales, "lorsqu'elles se développent à forte densité, forment de véritables forêts sous-marines", explique également Lorenzo Bramanti chercheur au Laboratoire d'écogéochimie des environnements benthiques du CNRS.



Or "ces habitats sont extrêmement sensibles. Un passage de chalut suffit à les raser", alerte Stelios Katsanevakis, professeur d'océanographie à l'Université de l'Egée.



Et les dégâts s'avèrent "potentiellement irréversibles", ajoute M. Bramanti. Car "une fois détruites, ces forêts peuvent mettre des décennies, voire des siècles à se reconstituer".



"Personne ne doute que la déforestation est une catastrophe écologique, il en va de même pour les forêts animales", insiste-t-il.



En interdisant la pêche au chalut de fond autour de Fournoi, il espère que la Grèce va servir d'"exemple aux autres pays méditerranéens".



"Nous devons agir rapidement car il s'agit des derniers écosystèmes encore épargnés par le changement climatique" car situés à des profondeurs supérieures à 70 mètres, insiste encore Lorenzo Bramanti.



Mais du côté des professionnels de la pêche industrielle, la colère gronde.



En Grèce, environ 220 chalutiers de fond sont en activité. Leurs représentants estiment que les restrictions à leur activité s'accumulent sans la moindre concertation.



Ces décisions "se fondent sur des rapports d'organisations bénévoles (...) qui manquent de rigueur scientifique", estime Kostas Daoultzis, vice-président de l'Union des armateurs de pêche au chalut de fond et président des armateurs de chalutiers mécanisés de Nea Michaniona, près de Thessalonique (nord).



"Les consommateurs en pâtiront: les prix du poisson vont exploser", juge-t-il.



Selon lui, les chalutiers évitent déjà les zones coralliennes, où leurs engins risquent d'être endommagés. Mais il ne s'est pas exprimé spécifiquement concernant la zone de Fournoi.