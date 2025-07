Danemark: le sud-est sous un déluge de pluie, après une alerte météo inédite

Copenhague, Danemark | AFP | mardi 22/07/2025 - Des localités du sud-est du Danemark ont enregistré plus de 90 millimètres de pluie en seulement vingt-quatre heures, contre une moyenne habituelle d'environ 66 millimètres pour la totalité de juillet, a indiqué mardi l'Institut danois de météorologie (DMI).



Pour l'instant, aucune inondation ni dégât majeur n'ont été signalés. L'Institut avait émis pour la première fois des alertes rouges pour une "météo très dangereuse" due à la pluie, dans plusieurs zones du pays de lundi après-midi jusqu'à mardi soir.



"C'est la première fois que nous lançons des alertes de ce type depuis que nous avons commencé à émettre des avertissements en 2000", a déclaré à l'AFP Henning Gissellø, météorologue à DMI.



"Nous avons une zone frontale sur le pays, qui produit beaucoup de précipitations. Et le fait qu'elle ne se déplace pas beaucoup fait que certaines localités reçoivent une quantité très importante de pluie", a expliqué le météorologue.



Les précipitations les plus importantes ont été enregistrées entre lundi et mardi dans deux communes du sud du pays, à Nykøbing Falster (86,3 mm) et à Lendemarke (82,4 mm), contre une moyenne de 22 mm en 24 heures pour la totalité du pays, selon le DMI.



L'abondante communication en amont a permis d'éviter des dégâts majeurs, selon les autorités. La police danoise avait mis en place une cellule de suivi lundi soir, après l'alerte des météorologues.



"Nous espérons que (l'absence de dégâts, ndlr) s'explique par le fait que nous avons averti les autorités à temps, ce qui leur a permis de prendre des mesures. Mais les inondations liées à cet épisode sont retardées, donc nous n'avons pas encore vu tous les effets de cette situation", a indiqué M. Gissellø.



La pluie va continuer de tomber au Danemark tout au long de la journée de mardi.



Dans le pays scandinave, le réchauffement climatique entraîne progressivement une augmentation des précipitations, met en garde le DMI depuis plusieurs années.