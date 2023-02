Damien Troquenet survole le marathon de Moorea

Moorea, le 26 février 2023 - Damien Troquenet a gagné samedi la 32e édition du Moorea marathon. Il a facilement remporté l’épreuve devant Jean-Marc Carcy et Rainui Taarea. Pauline Said Ahamed s’est quant à elle imposée chez les dames en devançant Chloé Atlan, deuxième, et Carole Hauteville-Longet, troisième. Mathieu Balch, chez les hommes, et Tranquilin, chez les dames, sont pour leur part les gagnants du Rotui semi-marathon. Pour la Polymat Moorea 10 km, se sont Felice Covillon, chez les hommes, et Mathilde Fouvry, chez les femmes, qui sont les vainqueurs.



La 32e édition du Moorea Marathon s’est déroulée samedi à Teavaro avec la participation de 500 coureurs, dont une dizaine d’athlètes étrangers dans l’ensemble des courses prévus à savoir le Moorea marathon, le Rotui semi-marathon, la Polymat Moorea 10 km, l’Aremiti Glow Run (5 km) et la Kids Run.



Le départ des marathoniens était donné vers 4 h 30 du matin à Teavaro. Damien Troquenet, du club de VSOP Moz Team a d’emblée pris ses marques en prenant la tête de la course pour finalement ne jamais la quitter jusqu’à la ligne d’arrivée à la plage de Temae. Il remporte ainsi facilement le marathon de cette année en affichant un chronomètre de 2h36’31. Si le vainqueur est resté intouchable pendant toute la course, le vétéran Jean-Marc Carcy, du club de Tamarii Punaruu, a dû pour sa part batailler pour rester en deuxième place et éviter de se faire rattraper par Rainui Taarea. Plus expérimenté, Carcy a finalement profité de la baisse de régime de son rival vers la fin du parcours pour terminer la course à la deuxième place avec un temps de 3h03’26. Il laisse du coup la troisième place à Raunui Taarea.



Said Ahamed meilleure sur les derniers kilomètres



Chez les femmes, Pauline Said Ahamed, du club d’ATN Running, a aussi pris les devants dès le début de la course, mais s’est fait doubler par Chloé Atlan vers le dixième kilomètre. Said Ahamed a dû patienter pour repasser devant son adversaire après 30 kilomètres de course et pour franchir ensuite la ligne d’arrivée à la première place avec un temps de 3h46’19. Atlan a terminé la course à la deuxième place en accusant un retard de trois minutes et treize secondes. A la troisième place, on retrouve Carole Hauteville-Longet du club de Aorai.



Pour l’épreuve du Rotui semi-marathon, c’est Mathieu Blach, de Courir à Plomeur, qui l’a emporté avec un chronomètre de 1h18’38. Il a devancé au classement les deux pensionnaires de l’AS Tefana à savoir Teiva Izal, deuxième, et Fat Eddy, troisième. Chez les dames, Helene Tranquilin (non licenciée) a terminé première avec un temps de 1h23’07. Elle a facilement devancé Valérie Connan (non licenciée), qui finit deuxième, et Tiphanie Saint-Blancat (non licenciée), qui termine à la troisième place.



Pour la course du Polymat Moorea 10 km, Felice Covillon, de l’AS Central Sport, a franchi en premier la ligne d’arrivée après 42 minutes et 4 secondes de course à pied. Il se classe devant Rodrigue Lozinguez, second, et Arthur Grondin, troisième. Mathilde Fouvry, qui sont tous les deux membres du club de l’AS Central Sport. Chez les dames, c’est Mathilde Fouvry qui a gagné la course du 10 kilomètres en terminant avec un temps de 48’25. Sandra Papaura, de Tamarii Punaruu, et Anais Billion (non licenciée) se classent quant à elles respectivement à la deuxième et à la troisième place. A noter aussi la forte participation des athlètes moins confirmés pour la course de l’Aremiti Glow Run (5 kilomètres) et des enfants pour la Kids Run.

Réactions : Damien Troquenet, vainqueur du Moorea Marathon “J’espère qu’il y aura plus de concurrence l’année prochaine” “Ma course s’est bien passée. On a quand même couru pas mal dans la nuit puisqu’on est parti à 4 h 30. Le retour s’est bien passé. Mon objectif était d’arriver entre 2 h 35 et 2 h 40. J’ai fait 2 h 36. Mon but était bien sûr de gagner, mais après c’était plus pour viser un temps. Je suis carrément content de décrocher ce temps dans ces conditions sachant que j’ai vraiment couru tout le temps tout seul. Dès le départ, je suis parti sur mon rythme. L’écart avec le deuxième s’est fait très vite. La seule chose qui pouvait me faire douter après, c’était moi. Je craignais d’avoir un problème par exemple avec mon alimentation, mais tout s’est très bien passé. Mon prochain objectif sera la Xterra à Moorea au mois de mai et les Jeux du Pacifique au mois de décembre pour la course du semi-marathon. Ce n’est jamais facile sur un marathon, mais ça l’a été aujourd’hui par rapport à la concurrence. J’espère qu’il y en aura plus l’année prochaine.”

Pauline Said Ahamed, gagnante du Moorea Marathon : “J’étais plutôt dans la gestion de l’effort et cela a payé” “Mon objectif de départ était juste de franchir la ligne d’arrivée parce que c’était mon premier marathon. Je me suis quand même préparée vu que je dois participer au prochain Xterra. Je trouve que j’ai plutôt bien géré. Je suis partie tranquillement pour éviter d’être fatiguée et pour garder du jus pour la fin. C’était quand même une course car il faut être régulier au niveau de la cadence. C’était aussi difficile quand le soleil s’est levé. Il commençait à faire chaud vers 7 heures. Je ne craignais pas de coureuse en particulier puisque je ne connais pas beaucoup de monde. Je suis arrivée il y a un an sur Tahiti. Je connais plus de monde sur le trail. La course sur route n’est en fait pas mon domaine à la base. J’ai donc fait ma propre course. J’étais plutôt dans la gestion de l’effort et cela a payé. Je suis contente. Mes prochains objectifs sont la Xterra trail à 50 kilomètres et la Mangareva Pearl Trail au mois de septembre. Je suis satisfaite de la course. Le paysage et le lagon sont magnifiques. Les gens sont adorables. Ils sortent de chez eux pour nous donner de l’eau et nous encourager. C’est une superbe ambiance.”

Manuarii Keck, Moorea Events, organisateur du Moorea Marathon : “Une réussite” “Cette 32e édition du Moorea Marathon est une réussite puisqu’on ne déplore aucun accident et aucun décès. Ensuite tout s’est relativement bien passé malgré l’existence de grosses difficultés organisationnelles. Il y a de plus en plus de difficultés au niveau des autorités ou des partenaires qui ont du mal avec l’inflation, l’actualité du moment... Nous espérions accueillir 1 200 athlètes. On n’a pas atteint ce chiffre. Nous avons quand même réuni 460 coureurs sur les six courses et 520 si on compte la Kids Run. Je pense aussi que l'après-covid a fait du mal à toutes nos petites habitudes. On reprend petit à petit le cours de nos vies. Les manifestations sont là, mais on attend tout simplement que les coureurs se remettent au sport. Ils se sont remis, mais pas complètement dans la compétition. C’est ma dernière édition en tant qu’organisateur. Je pense que les futurs organisateurs proposeront une nouvelle version du Moorea Marathon. Il faudra attendre les dates de 2024. Ils feront leur annonce. Tout le comité organisateur est satisfait. On remercie les bénévoles, les coureurs, les partenaires publiques et surtout nos partenaires privés. Tout cela n’est pas possible sans l’aide des bénévoles et bien sur des coureurs.”

