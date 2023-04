Damien Troquenet prend sa revanche sur Thomas Lubin au Trail Aito Sport

Tahiti, le 22 avril 2023 - La 6e édition du Trail Aito Sport, qui s’est déroulée samedi matin à Papeete entre la boutique Aito Sport et le presbytère de l’église Maria No Te Hau avec passage par la Croix située sur les hauteurs de la Mission, proposait un trail de 12 km et une marche de 5 km. Damien Troquenet s’est imposé sur le trail en 1h02’41 devant Thomas Lubin qui avait remporté l’épreuve en 2022 devant le même Troquenet. Cédric Wane a complété le podium. Sébastien Gobert a dominé la marche en 44’14.



Les fortes averses qui sont tombées dans la soirée de vendredi à samedi sur Papeete et ses environs n’ont pas freiné l’envie des spécialistes de course à pied sur route qui n’avaient plus été en activité en compétition depuis les corridas de fin décembre. Si les organisateurs de l’AS Tefana athlétisme ont compté une vingtaine d’absences samedi matin par rapport aux listes d’engagement, ils étaient tout de même 284 participants, entre traileurs qui composaient la grande majorité des participants et marcheurs, à se présenter sur la ligne de départ à 8 heures devant le magasin Aito Sport de la rue Monseigneur Tepano Jaussen.



12 km au menu des traileurs avec un parcours qui les a conduit vers la Croix sur les hauteurs de la Mission puis ils ont du poursuivre jusqu’au chemin du Rosaire où était fixé le demi-tour. Même parcours pour les marcheurs mais avec un demi-tour placé à la Croix pour une distance de 5 km. Le fort dénivelé a été exigeant sur la portion aller car fortement grimpant et à contrario plus aisé au retour car descendant jusqu’à la ligne d’arrivée fixée sur le parking du presbytère de l’église Maria No Te Hau. Les conditions climatiques ont servi la cause des participants avec une température agréable pour la pratique de la course à pied.



Thomas Troquenet est monté en régime



Dès le départ, les favoris du trail pointaient en tête du peloton. Cédric Wane, Damien Troquenet, Thomas Lubin et Delbi Villa Gongora imposaient leur rythme et creusaient rapidement l’écart avec les autres coureurs. Dans la montée vers la Croix, c’est plutôt Cédric Wane qui fixait le rythme du quatuor de tête qui s’est ensuite transformé en trio lorsque Delbi Villa Gongora concédait peu à peu des mètres pour se retrouver distancé. Puis c’était au tour de Cédric Wane de lâcher prise car semblant moins à l’aise que ses deux adversaires dans la partie haute du parcours rendu glissant par les pluies de la veille mais néanmoins praticable.



Damien Troquenet et Thomas Lubin abordaient la descente côte-à-côte et assuraient le train à tour de rôle. Mais dans le final, Damien Troquenet s’est montré plus frais pour lâcher Thomas Lubin et pour l’emporter finalement en 1h02’41. Thomas Lubin prenait la deuxième place à 27 secondes du vainqueur, Cédric Wane montant sur la 3e marche du podium scratch en 1h05’52.



Damien Troquenet a livré ses impressions à l’arrivée. : "Faire une belle performance ce samedi était mon objectif dans l’optique de bien préparer le XTerra du mois de mai. Je me suis un peu placé en retrait au début derrière Cedric et Thomas car avec ma préparation en début d’année pour les marathons des Championnats du monde et de Moorea, je suis encore en mode diésel et puis je vais fêter mes 40 ans cette année et il faut doucement chauffer la machine pour monter en régime. Je remercie Thomas car il m’a obligé en fin de course à sortir de ma zone de confort par rapport à d’autres courses pour l’emporter. Je vais essayer de bien récupérer maintenant car je vais participer au triathlon S ce dimanche à Tautira." Le diésel est décidément increvable.



Pauline Moreau pour sa part a terminé 40è au scratch en 1h28’03 et s’est offert la première place chez les féminines. L’épreuve de la marche à mis en scène une majorité de participantes féminines à l’instar de Christelle Faatoa et Teuraheimeta respectivement 4e et 5e. Sébastien Gobert l’a emporté en 44’14 devant Manarii Raufea (45’26’) et Kevin Ching (49’02).



Prochain rendez-vous convivial pour les amateurs de course à pied mais aussi de natation et de cyclisme avec le Triathlon des entreprises programmé comme de coutume le 1er mai.