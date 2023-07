Damas Teuira renvoyé pour prise illégale d'intérêts

Tahiti, le 17 juillet 2023 - Le maire de Mahina, Damas Teuira, sera jugé le 31 octobre prochain pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire du financement par la commune de l'association Aratea, qui avait permis le déplacement d'une délégation communale en Nouvelle-Zélande en août 2019. Le tāvana de Mahina est renvoyé aux côtés de son épouse ainsi que de plusieurs membres du conseil municipal.



La “trêve” judiciaire liée aux élections législatives puis territoriales est bel et bien terminée. Après les renvois en correctionnelle de l'ancien vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, de l'homme d'affaires Dominique Auroy et du maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, c'est au tour du tāvana de Mahina, Damas Teuira, d'être convoqué devant la justice.



Le procureur de la République, Hervé Leroy, a en effet ordonné le renvoi en correctionnelle du maire pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Ce renvoi fait suite à une enquête préliminaire – révélée par Tahiti Infos en décembre 2021 – menée par les gendarmes de la section de recherches sur le financement de l'association Aratea par la commune pour l'organisation d'un voyage, à Gisborne en octobre, à l'occasion de la célébration des 250 ans sur place de James Cook et Tupaia qui étaient partis de Mahina.



Paiement irrégulier



Lors de ce voyage, une cinquantaine de personnes dont des élus de Mahina, des jeunes de la commune et des artistes du groupe Nonahere de Matani Kainuku, s'était rendue à Gisborne qui est jumelée à Mahina. Or, la justice s'intéresse au financement de ce voyage. En août 2019, le conseil municipal avait en effet voté la prise en charge directe d'une partie des frais de transports aériens pour un montant total de 4,163 millions de francs.



À l'époque, l'administrateur des îles du Vent avait écrit à Damas Teuira pour attirer son attention sur l'irrégularité de ce paiement direct par la commune pour des billets destinés pour certains à des élus de Mahina, mais la situation n'avait pas été régularisée. Elle vaut donc aujourd'hui à Damas Teuira d'être renvoyé pour détournement de fonds publics.



Le maire de Mahina sera également jugé pour prise illégale d'intérêts car son épouse, Catherine Haumani, était vice-présidente de l'association Aratea par laquelle devait transiter le reste du financement du voyage en Nouvelle-Zélande. La femme du tāvana sera d'ailleurs jugée en correctionnelle pour recel de détournements de fonds publics. Sept conseillers municipaux de la commune seront également jugés le 31 octobre pour recel de détournement de fonds ou de prise illégale d'intérêts.