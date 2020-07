Damas Teuira élu maire de Mahina

Tahiti, le 4 juillet 2020 - Damas Teuira a été élu ce samedi matin tavana de la mairie de Mahina avec 28 voix sur 35 face à Frédérick Fritch.





Ça y est, c’est fait, Damas Teuira a bel et bien été élu maire de la commune de Mahina ce samedi matin dans la salle municipale Niuto'a Christian Helme. Alors qu’il avait obtenu un excellent score de 61,87% des voix au second tour des municipales le 28 juin dernier, celui qui avait remplacé Patrice Jamet en cours de mandat en 2015 est enfin légitimé. En effet, avec 28 voix contre 5 pour Frédérick Fritch, le candidat soutenu par Nicole Sanquer et l’ancien maire, Patrice Jamet, Damas Teuira peut officiellement de nouveau s’asseoir sur son fauteuil de maire.