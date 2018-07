"DK", mineur de 15 ans, mis en examen pour les piratages de Vini et de l'OPT

PAPEETE, le 4 juillet 2018 - L’adolescent, placé en garde à vue ce mardi, a reconnu être l’auteur des attaques informatiques dirigées contre Vini et l’OPT. Présenté devant le juge des enfants, il a été mis en examen.



L’adolescent, âgé de 15 ans, avait été placé en garde à vue ce mardi dans les locaux de la Direction de la sécurité publique (DSP). A l’issue de son audition, qui a été effectuée par des spécialistes de la cybercriminalité, le jeune homme a été présenté devant le juge des enfants puis mis en examen pour de multiples infractions commises à l’encontre de Vini et de l’OPT. Il a été placé sous liberté surveillée.



Lors de sa garde à vue, le jeune homme avait reconnu être l’auteur des nombreuses attaques informatiques qui ont eu lieu ces dernières semaines à l’encontre de Vini et de l’OPT.