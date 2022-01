Cyril Tetuanui soutient Macron, puis Pécresse et parraine Le Pen

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Deux mois après avoir signé la tribune appelant à un “second quinquennat de Macron”, le président du Syndicat pour la promotion des communes et maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, annonce qu'il soutient la candidate LR Valérie Pécresse à la présidentielle mais que, comme en 2017, il donnera bien son parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle.



Si le Te Nati-Rassemblement National craignait cette année une “confiscation” des parrainages des tāvana polynésiens pour la présidentielle par le Tapura, c'était visiblement sans compter sur la liberté politique de certains membres de la majorité… En effet, en novembre dernier, 59 élus locaux polynésiens avaient signé –parmi 600 maires de France– une tribune dans le Journal du dimanche appelant à un “second quinquennat de Macron”. Parmi ces élus, le président du Syndicat pour la promotion des communes et maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, qui avait pourtant fait partie des 34 élus polynésiens –un record parmi les collectivités françaises– à avoir apporté leur parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017.



Après la diffusion de cette tribune, il y a deux mois, le président du Te Nati-Rassemblement National avait accusé le Tapura d'user de “méthodes anti-républicaines” pour “dissuader les tāvana d'apporter leurs soutiens à Marine Le Pen”. Éric Minardi pourra se rassurer. Le signataire de la tribune pro-Macron, Cyril Tetuanui, a depuis annoncé le 7 janvier dernier sur Polynésie la 1ère son soutien à la candidate Les Républicains Valérie Pécresse, et il a confié lundi à nos confrères de La Dépêche qu'il “confirme (son) parrainage à Marine Le Pen en tant que maire de Tumara'a”. “Concernant les autres tāvana, je n’en sais rien. Le SPC ne donne pas de consigne. Les tāvana choisissent qui ils veulent. Je voulais que Marine soit candidate et qu’elle ait ses 500 signatures”, a déclaré Cyril Tetuanui. En bon républicain.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 18 Janvier 2022 à 10:49 | Lu 1352 fois