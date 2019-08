Cyril Tetuanui de nouveau menacé d'inéligibilité

Face à la cour d’appel, Cyril Tetuanui, dont les revenus mensuels s’élèvent à 700 000 Fcfp, s’est montré peu prolixe. Pour sa défense, Me François Quinquis a fustigé un dossier de « clochemerle » dans lequel on « inflige des griefs dépourvus de consistance ». L’avocat est notamment revenu sur la somme versée par Mederick Tavaearii en indiquant que son client l’avait reçue non pas en qualité de maire mais pour le compte d’un parti politique, le Tahoeraa, dont Cyril Tetuanui était un « membre actif ».

Lors de ses réquisitions, l’avocat général a demandé la confirmation des peines prononcées en décembre 2016 et février 2017 dans ces affaires, soit huit mois de prison avec sursis pour le premier dossier et un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour le second, en rappelant notamment que de nombreux commerçants de la commune avaient fait état d’avantages et de privilèges accordés à Mederick Tavaearii par Cyril Tetuanui. La décision de la cour a ensuite été mise en délibéré au 3 octobre prochain.