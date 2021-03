Cyril Tetuani placé en garde à vue

Le maire de Tumara'a a déjà un casier judiciaire assez fourni pour des atteintes à la probité. En octobre 2019, l'élu avait été reconnu coupable d'avoir accordé des libéralités à un commerçant et trafiquant d'ice de Raiatea en échange de la somme d'1,5 million de Fcfp. Il avait été condamné à l'époque pour “corruption passive” à une amende d'1,5 million de Fcfp. Rappelons également qu'en 2012, Cyril Tetuanui avait été définitivement condamné à un an de prison avec sursis et un an d'inéligibilité pour “prise illégale d'intérêts” pour avoir fait réaliser des travaux dans sa maison et sa servitude par des agents communaux et agents du GIP et pour avoir détourné à son profit des subventions communales en les faisant transiter par une association qu'il pilotait en sous-main. Une dernière affaire restée célèbre puisque la tavana n'avait jamais effectué sa peine d'inéligibilité. Les services du haut-commissariat et de la justice s'étant à l'époque emmêlés les pinceaux quant à la question de savoir à quelle administration il revenait de signifier officiellement la décision…