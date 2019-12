Cyclone Belna: levée de l'alerte rouge à Mayotte

Mamoudzou, France | AFP | dimanche 08/12/2019 - L'alerte rouge a été levée dimanche soir à Mayotte, après le passage du cyclone Belna au plus près de l'île française de l'océan Indien, a annoncé la préfecture.



Les services de l'Etat n'ont pas communiqué dans l'immédiat de bilan des dégâts éventuels causés par le cyclone, qui est finalement passé plus au large que redouté du 101e département français.

Mayotte avait été placée dans l'après-midi en alerte rouge, et les habitants avaient reçu l'instruction de rester confinés.

La préfecture a précisé que la navigation des barges reliant par la mer la Grande et la Petite Terre reprendrait lundi matin.