Cycliste fauché : "Que faire pour que de tels drames ne se reproduisent plus ?"

PAPEETE, le 4 juin 2019. Après le décès d'un cycliste, le week-end dernier, la représentante Tahoera'a Huira'atira Teura Iriti a décidé d'interpeller le gouvernement sur les mesures prises pour assurer la sécurité des cyclistes.





Le week-end dernier, la commune de Paea a été endeuillée par la mort d'un jeune homme circulant en vélo. La représentante Tahoera'a Huira'atira Teura Iriti a décidé d'interpeller ce jeudi, lors de la quatrième séance de l'assemblée, le gouvernement sur la sécurité des cyclistes qui optent pour ce moyen de transport pour des raisons économiques ou écologiques. "Cette prolifération de bicyclettes, de plus en plus à assistance électrique, pose des problèmes aux pouvoirs publics. Quelles sont les mesures prises pour faciliter la circulation de ces véhicules ? Y a-t-il des voies réservées à ces engins ? Les mesures efficaces sont-elles prises pour sensibiliser les jeunes aux risques de la circulation, notamment des cyclistes, particulièrement exposés ?" , demande l'élue avant d'interpeller pour conclure : "que faire pour que de tels drames ne se reproduisent plus ?"

Le gouvernement répondra ce jeudi dans l'hémicycle lors de la quatrième séance de la session administrative.