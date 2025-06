Cyclisme – Un premier titre Open pour Taruia Krainer

Tahiti, le 1er juin 2025 - La Fédération tahitienne de cyclisme a organisé dimanche les Championnats de Polynésie sur route 2025 sur la côte est de Tahiti. Taruia Krainer a obtenu son premier titre en catégorie Open en battant Mehdi Gabrillargues au finish dans la montée du belvédère à Pirae. Gilles Venet a remporté la victoire en access en devançant le U17 Nolhan Chaigneau de deux petites secondes.



Journée marquante, dimanche, pour Taruia Krainer, le coureur de Pirae qui a fêté son anniversaire en s’offrant le titre de champion de Polynésie Open. Il avait déjà décroché un titre par le passé mais c’était chez les cadets et avant qu’il ne poursuive sa carrière de cycliste en métropole.



Petit peloton en Open au départ avec seulement dix coureurs en lice, Taruia Krainer faisant dès lors figure de favori, d’autant que Kahiri Endeler, qui aurait aussi fait figure de potentiel vainqueur, était absent pour cause de participation à une course cycliste à Taiwan. Ceci étant, Taruia Krainer devait notamment compter avec la présence de Mehdi Gabrillargues, performant sur route cette saison, et tous deux allaient d’ailleurs principalement animer le championnat qui se déroulait sur 110 km entre Mahina, Taravao et Pirae avec pour principales difficultés les montées du collège de Hitia’a à l’aller et au retour, la montée du plateau de Taravao et le final dans la montée du belvédère à Pirae jusqu’à la patte d’oie.



Teva Poulain et Toareva Parker étaient les premiers attaquants du jour du côté de la Vaiha et ils étaient repris dans la montée du plateau par Taruia Krainer, Mehdi Gabrillargues et William Chung. Ce dernier lâchait prise avant le sommet et l’on retrouvait alors un groupe de quatre coureurs qui collaboraient sur la portion retour vers Pirae. Taruia Krainer attaquait dans la montée du Tahara’a et seul Mehdi Gabrillargues restait dans sa roue. Les deux coureurs abordaient côte-à-côte la montée vers la patte d’oie du belvédère et c’est dans les derniers 100 mètres que Krainer décrochait Gabrillargues pour s’offrir le titre de champion de Polynésie Open seniors. Mehdi Gabrillargue endossait aussi un maillot de champion lors de la remise des prix au vélodrome de Fautaua, mais c’était celui de la catégorie Open master.

Les DOM-TOM en perspective



Taruia Krainer nous a débriefé la course : “Chapeau à Mehdi d’abord parce que j’ai attaqué dans le final, au Tahara’a d’abord et dans la montée vers le belvédère ensuite et je ne m’attendais pas à ce qu’il parvienne à me suivre, d’autant qu’il se remet d’une maladie. J’ai vraiment dû m’arracher pour gagner. Le parcours était exigeant aujourd’hui car on était peu au départ, on a toujours le nez dans le vent et on ne peut pas récupérer au sein du peloton lorsqu’il est réduit. Après, il y avait des bosses avec les montées du collège de Hitia’a et le plateau à Taravao, mais ce sont des ascensions relativement courtes donc ce n’est pas ce qui épuise le plus. La montée du belvédère est par contre ardue, mais j’avais de bonnes jambes, même si je me suis entraîné hier en contre-la-montre en vue des Championnats des DOM-TOM.”



Ça s’est joué au finish également à l’arrivée de la course access, longue de 64 km. Gilles Venet est parvenu à lâcher le jeune espoir U17 Nolhan Chaigneau pour le devancer de deux longueurs sur la ligne d’arrivée. Gilles Venet était sacré champion en access master, Nolhan Chaigneau en U17 et François Guezennec, 3e au scratch, endossait le maillot de champion en access seniors. Vaite Bonhoure (access master femmes), Brieuc Tonnelier (U19), Louka Le Stunff (U15) et le duo Joseph Pedebernade/John Itchner (handisport), qui court sur tandem, complétaient le palmarès des Championnats de Polynésie sur route 2025.



La sélection tahitienne va maintenant se préparer pour les Championnats de France des DOM-TOM qui auront lieu en Guadeloupe les 14 et 15 juin. Joseph Pedebernade et John Itchner vont pour leur part voyager vers la métropole en fin de semaine où ils participeront prochainement aux Championnats de France handisports.



Patrice Bastian

Les podiums

Open seniors (110 km)

1. Taruia Krainer (Pirae) 2 h 34’ 30’’

2. Toareva Parker (Pirae) à 31’’

3. Carlqvist Manate (Pirae) à 11’ 18’’

Open masters (110 km)

1. Mehdi Gabrillargues (VCBB) 2 h 24’ 32’’

2. Teva Poulain (Mar Tri) à 24’’

3. William Chung (Pirae) à 11’ 17’’

Access seniors hommes (64 km)

1. François Guezennec (Fei Pi) 1 h 30’ 49’’

2. Terautahi Larsos (Mar Tri) à 1’ 25’’

3. Moanatea Henrtiou (Mar Tri) à 2’ 08’’

Access master hommes (64 km)

1. Gilles Venet (Pirae) 1 h 30’ 32’’

2. Francky Maraetefau (Fei Pi) à 30’’

3. Frédéric Martinet (TPC) à 40’’

Access master femmes (64 km)

1. Vaite Bonhoure (Arue) 1 h 32’ 27’’

2. Kylie Crawford (Mar Tri) à 38’’

3. Rainui Sun (Mar Tri) à 18’ 46’’

U19 (64 km)

1. Brieux Tonnelier (TPC) 1 h 33’ 27’’

U17 (64 km)

1. Nolhan Chaigeau (RTT) 1 h 30’ 34’’

2. Joris Kerleo Dubes (TPC) à 42’’

3. Manatea Goulard (VCT) à 12’ 35’’

U15 (34 km)

1. Louka Le Stunff (VCT) 45’ 16’’

Handisport (64 km)

1. Joseph Pedebernade/John Itchner 2 h 01’ 07’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 1 Juin 2025 à 18:40 | Lu 93 fois