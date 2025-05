Cyclisme - Taruia Krainer lauréat du Grand Prix VC Bora Bora

Tahiti, le 5 mai 2025 - L’association Vélo Club Bora Bora a organisé son grand prix dimanche sur la côte est de Tahiti entre Mahina et Taravao. Taruia Krainer s’est imposé au sprint devant Mehdi Gabrillargues en catégorie Open. Le jeune Joris Kerleo Dubes (14 ans) signe son premier succès en catégorie Access.



Les participants du Grand Prix du Vélo Club Bora Bora avaient le sourire dimanche matin du côté de la Pointe Vénus où était donné le départ fictif de la course, le départ réel étant fixé à hauteur de l’ancien RSMA de Mahina. Un soleil éclatant était en effet de la partie ce qui est bien plus rassurant et sécurisant pour les coureurs cyclistes surtout sur la côte est où la route est étroite par endroit. La catégorie Open soit celle de l’élite s’élançait pour 103 km jusqu’au sommet du Belvédère de Taravao où était fixé la mi-parcours, le retour s’effectuant vers Mahina avec un final très dur pour monter au lycée polyvalent de Mahina.



Si ça devait être la course la plus exigeante depuis le début de la saison, il n’y a pas eu de retenue chez les ténors. Les attaques ont débuté rapidement jusqu’à ce que se forme un groupe de huit échappés. Deux cédaient dans la montée du Belvédère de Taravao où Taruia Krainer a donné le tempo et basculé vers la descente en compagnie de Kahiri Endeler, Teva Poulain, Rudy Gueguen et Toareva Parker, ainsi que Mehdi Gabrillargues qui avait à cœur de se distinguer pour le Grand Prix de son club. Les six hommes de tête collaboraient pour augmenter l’écart avec le gros du peloton ce qui n’empêchait pas des attaques. Ils restaient néanmoins groupés jusqu’au pied de la longue et raide montée vers le lycée polyvalent de Mahina qui allait donc servir de juge de paix. Mehdi Gabrilargues s’est détaché avec Taruia Krainer dans sa roue. Tous deux se sont présenté côte-à-côte pour le sprint final. Mais Mehdi Gabrillargues a hypothéqué ses chances en déchaussant dans les derniers mètres, Taruia Krainer s’imposant de quelques centimètres.

La sélection pour les DOM-TOM connue jeudi



Taruia Krainer a sportivement reconnu la malchance de Mehdi Gabrillargues : “Il y a eu des attaques dans le groupe de tête au retour avec Mehdi, Kahiri et moi-même mais c’était dur de sortir avec le vent dans le dos car ça roulait vite. On s’est finalement bien entendu pour assurer les relais et arriver au pied de la bosse finale. C’était chaud avec Mehdi pour le sprint et quand il déchausse, c’est vraiment dommage pour lui car il pouvait aussi prétendre à la victoire. Je tiens à remercier mon équipe de Pirae qui m’a bien soutenu aujourd’hui.” Kahiri Endeler a décroché à mi-montée complète le podium.



Pas de sprint en revanche à l’arrivée de la course Access longue de 86 km, le grand espoir local Joris Kerleo Dubes lâchant Gwenvael Ronsin Hardy à une centaine de mètres de l’arrivée pour remporter sa première victoire en Access à seulement 14 ans. Le jeune sociétaire de Tamarii Punaruu peut viser haut dans sa carrière future de cycliste pour laquelle il nourrit des ambitions. Stéphane Gérard finit troisième. Les femmes engagées ont quant à elles bien tenu leur rang, Kylie Vernaudon terminant première féminine et 10e au scratch devant Clémence Dédé 12e et Vaite Bonhoure 13e.



La Fédération tahitienne de cyclisme doit annoncer ce jeudi la composition des sélections qui participeront au Championnat de France des Outre-Mer les 15 et 16 juin en Guadeloupe. A priori six hommes et trois femmes devraient faire le déplacement aux Antilles.



La prochaine course sur route est programmée le dimanche 18 mai avec le trophée de l’Amiral, le VTT étant au programme ce jeudi à l’occasion des Championnats de Polynésie à Toahotu.



Patrice Bastian

Résultats



Open (103 km)

1er Taruia Krainer (Pirae) 2 h 23’ 50’’

2e Mehdi Gabrillargues (VCBB) mt

3e Kahiri Endeler (TPC) à 23’’

4e Teva Poulain (Mar Tri) à 44’’

5e Rudy Gueguen (TPC) à 1’ 18’’

6e Toareva Parker (Pirae à 1’ 22’’

7e Heiarii Manutahi (VCBB) à 13’ 19’’

8e Hervé Arcade (Habe) à 13’ 25’’

9e William Chung (Pirae) à 13’ 41’’

10e Tamatoa Lepean (VCBB) à 14’ 29’’

…

14 coureurs classés



Access (86 km)

1er Joris Kerleo Dubes (TPC) 2 h 22’’ 02’’

2e Gwenvael Ronsin Hardy (VCBB) à 11’’

3e Stéphane Gérard (Arue) à 40’’

4e Tutea Degage (RTT) à 51’’

5e David Charpin (Mar Tri) à 1’ 39’’

6e Tavihauroa Lintz (Pirae) à 1’ 39’’

7e Moetai Richmond (Mar Tri) à 2’ 25’’

8e Patrick Costeux (Arue) à 2’ 46’’

9e Patrick Venet (Pirae) à 3’ 13’’

10e Kylie Crawford (Mar Tri) à 6’ 32’’ 1re femme

…

12e Clémence Dédé (Mar Tri) à 7’ 30’’ 2e femme

13e Vaite Bonhoure (Arue) à 7’ 38’’ 3e femme

28 coureurs classés

