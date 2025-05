Cyclisme – Succès de Taruia Krainer au Grand Prix de Arue



Tahiti, le 25 mai 2025 - Le club de l’AS Arue a organisé le Grand Prix de sa commune samedi après-midi avec une course en circuit entre les ronds-points du camp de Arue et de Erima à couvrir plusieurs fois selon les catégories. Taruia Krainer s’est imposé en Open devant Carlqvist Manate et Kahiri Endeler. Gilles Venet l’a emporté en Access.



Rendez-vous traditionnel du calendrier de la Fédération tahitienne de cyclisme, le Grand Prix de la ville de Arue s’est tenu samedi après-midi avec une course en circuit entre les ronds-points du camp de Arue et de Erima, soit une distance de 2 km par tour. La catégorie Open dont le peloton s’est élancé du stade de Arue à 15 heures devait parcourir 25 tours mais la participation étant moins importante qu’envisagée avec 11 coureurs sur la ligne de départ, la distance a été réduite à 20 tours soit 40 km. Si la participation ne fut pas très importante, un constat récurrent en Open cette saison, le Grand Prix de Arue ne manqua pas d’intérêt en revanche avec une course animée et à rebondissement.



Le rythme s’est avéré soutenu dès le départ ce qui n’a pas empêché Taruia Krainer, Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi de s’échapper au quatrième tour. Tous trois ont collaboré pour creuser l’écart mais leur avance n’a jamais dépassé les 25 secondes. Ça bougait derrière les échappées avec des attaques, cinq coureurs, Teva Poulain, William Chung, Toareva Parker, Carlqvist Manate et Mehdi Gabrillargues chassant le trio de tête qui possèdait une vingtaine de secondes d’avance à mi-course. Au 13e tour, Taruia Krainer roulait au ralenti et laissait partir Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi. Mais le coureur de Pirae n’était pas victime d’un problème mécanique, il avait fait le choix d’attendre son coéquipier Toareva Parker le temps qu’il s’extirpe du groupe de poursuivants. Les deux partenaires sont revenus sur les deux hommes de tête au 15e tour. Rebondissement au 17e tour avec un regroupement de huit coureurs en tête et un sprint devenant dès lors très envisageable.



Mais Taruia Krainer constamment aux avant-postes samedi a préféré tenter d’éviter l’incertitude du sprint et a attaqué dans le dernier tour. Le coup s’est avéré gagnant car le sociétaire de Pirae a vite pris quelques dizaines de mètres d’avance et passé la ligne d’arrivée en vainqueur.



Riche journée pour l’AS Pirae



Belle satisfaction pour l’AS Pirae avec la deuxième place de Carlqvist Manate qui devance Kahiri Endeler au finish. Taruia Krainer a livré son analyse : “On a fait un solide travail d’équipe aujourd’hui. Je me suis retrouvé devant avec Heiarii et Kahiri et on a bien collaboré mais sans pouvoir creuser un écart important. Et lorsque Toareva est parti en contre-attaque, je l’ai attendu car je pensais qu’à quatre on pèserait plus sur la course. Mais on s’est un peu regardé et c’est revenu derrière. J’ai fait le dernier tour devant pour parer les attaques, mais quand Mehdi a attaqué j’ai placé un contre et ça m’a permis de faire la différence. Il y avait du rythme aujourd’hui à 42 km/h de moyenne et c’est une bonne préparation pour les Championnats de Polynésie dimanche prochain et pour les Championnats des Outre-Mer en Guadeloupe où on espère se montrer avec la sélection tahitienne.”



La course de la catégorie Access longue de 15 tours et 30 km forte et qui a ouvert le programme de la journée en début d’après-midi avec 26 partants s’est décantée en fin de course avec quatre coureurs qui se sont échappés au 11e tour. Gilles Venet, François Guezennec, Heimana Rauhuri et Patrick Costeux se disputant la victoire au sprint. Gilles Venet a offert un nouveau succès à l’AS Pirae en se montrant le plus véloce dans l’exercice du sprint.



Prochain rendez-vous : dimanche avec les Championnats de Polynésie sur route organisés sur la côte est avec une arrivée à la patte d’oie du Belvédère de Pirae. La sélection tahitienne pour le Championnat de France des Dom-Tom sera en phase de préparation la semaine prochaine avant de prendre la direction de la Guadeloupe où se tiendra le championnat les 14 et 15 juin.



Patrice Bastian

La sélection pour les DOM-TOM

Femmes

-Kylie Crawford (Mar Tri)

-Rainui Sun (Mar Tri)

-Clémence Dede (Mar Tri)

-Tekau Hapairai (Mar Tri)

Hommes

-Taruia Krainer (Pirae)

-Kahiri Endeler (TPC)

-Teva Poulain (Mar Tri)

-Mehidi Gabrillargues (VCBB)

William Chung (Pirae)

-Toareva parker (Pirae)







Résultats du Grand Prix de Arue

OPEN (40 km)

1er Taruia Krainer (Pirae) 1 h 05’ 29’’

2e Carlqvist Manate (Pirae) à 4’’

3e Kahiri Endeler (TPC) à 4’’

4e Teva Poulain (Mar Tri) à 6’’

5e William Chung (Pirae) à 7’’

6e Toareva Parker (Pirae) à 9’’

7e Mehdi Gabrillargues (VCBB) à 9’’

8e Heiarii Manutahi (VCBB) à 10’’

9e Hitiarii Cassel (Pirae) à 2’ 29’’

10e Tamatoa Lepean (VCBB) à 2’ 29’’

11e Manarii Raufea (VCT) à 2’ 29’’



ACCESS (30 km)

1er Gilles Venet (Pirae) 51’ 03’’

2e François Guezennec (Fei Pi) à 1’’

3e Heimana Rauhuri (TOR) à 1’’

4e Patrick Costeux (Arue) à 1’’

5e Nohlan Chaigeau (RTT) à 53’’ 1er U17

6e Tavihauroa Lintz (Pirae) à 1’ 03’’

7e Tutea Degage (RTT) à 1’ 07’’

8e Joris Kerleo Dubes (TPC) à 1’ 07’’ 2è U17

9e Jean-Pierre Bernadat (TPC) à 1’ 10’’

10e Thierry Tonnelier (TPC) à 1’ 21’’

…

26 coureurs classés

