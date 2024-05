Cyclisme Nuumoe Lintz s’impose au Grand Prix de Vénus

Tahiti, le 20 mai 2024- Doublé de Pirae, samedi après-midi en catégorie Open, lors du Grand Prix de Vénus qui s’est déroulé sur la côte est : Nuumoe Lintz s’impose au sommet du Tahara’a devant Taruia Krainer. Nicolas Ruiz a remporté la course Access.



Le peloton Open a pris du volume samedi, les 15 meilleurs coureurs du classement de la Coupe de Tahiti en catégorie Access sont en effet montés dans la catégorie supérieure pour étoffer le peloton Élite du Grand Prix de Vénus. Cette initiative a aussi pour but de préparer les meilleurs Access à se familiariser avec le rythme de la catégorie Open lorsqu’ils l’intégreront.



Le peloton Élite s’est ainsi élancé de la Pointe Vénus à 14 heures en direction de Hitia’a pour couvrir 72,7 km soit une distance relativement courte par rapport à celle des Grands Prix précédents. C’était une entrée en matière parfaitement adaptée pour les Access au sein de la catégorie Open même si la course comportait deux ascensions vers le collège de Hitia’a et une arrivée au sommet du col du Tahara’a. Compte tenu de la distance, la course a démaré d’entrée en mode offensif, Kahiri Endeler le numéro 1 local, allumant les premières mèches. Mais logiquement très marqué par ses adversaires, il n’est pas parvenu à sortir durablement du peloton. Taruia Krainer a en revanche trouvé l’ouverture lorsqu’il a porté une attaque tranchante vers le 10e kilomètre. Le coureur de Pirae a ainsi creusé un écart significatif bien qu’étant rapidement rejoint par son partenaire de club, Nuumoe Lintz. Derrière, un groupe de contre-attaque s’est constitué aux alentours du PK 33 et du demi-tour à la marina Cowan, avec six coureurs dont trois Tamarii Punaruu l’équipe de Kahiri Endeler qui devait assurer l’essentiel de la chasse. Mais les deux sociétaires de Pirae ont fait le boulot devant pour maintenir l’écart qui est monté à plusieurs minutes. Et si cet écart s’est réduit en fin de parcours, Nuumoe Lintz et Taruia Krainer avaient encore de la marge lorsqu’ils arrivèrent au pied du Tahara’a. Ils ont fait la grimpette côte-à-côte, Nuumoe Lintz se dégageant dans les derniers mètres pour l’emporter en 1 h 45’ 52’’ devant un Taruia Krainer souriant bien que deuxième mais très satisfait du doublé réalisé par Pirae.

Grand Prix de Arue samedi



Le podium Open était complété par le U19 Rodrigue Lozinguez qui s’est arraché dans le final pour devancer Mehdi Gabrillargues à 2’ 36’’ du duo de Pirae. Herehau Laurent faisait 5e et deuxième U19 à 2’ 57’’ du vainqueur.



Les Access qui ont couru en Open ont pu mieux mesurer la différence de rythme entre les deux catégories, le premier d’entre eux, Tavihauroa Lintz, terminant 11e à 11’ 14’’ de Nuumoe Lintz.



59’8 km étaient au programme de la course Access avec une montée du collège de Hitia’a et une arrivée au sommet du Tahara’a. L’épreuve a souri à un non-licencié, Nicolas Ruiz, qui a coupé la ligne d’arrivée en 1 h 38’ 33’ soit 22 secondes devant Heiarii Manutahi, Alfred Otaha 3e concédant 29 secondes. Rai-Maeva Raapoto termine 9e au scratch et 1er féminine à 5’ 10’’ du vainqueur.



Les coureurs remettront ça dès samedi prochain avec le Grand Prix de Arue qui se déroulera comme de coutume en circuit au sein de la commune éponyme.



Teva Bernadino le président de la Fédération tahitienne de cyclisme, qui entretient de bons rapports avec Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, a signé vendredi en Métropole le renouvellement de la convention en faveur du développement et de la promotion du cyclisme polynésien. Autre événement marquant à partir de lundi, l’organisation d’une croisière cycliste du 20 au 27 mai organisée par un tour opérateur américain en collaboration avec le Vélo Club de Tahiti dont le président Benoit Rivals était déjà à l’origine de la fameuse Ronde Tahitienne. Les visiteurs navigueront entre les îles de Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine, Moorea et la Presqu’île de Tahiti sur le bateau de croisière Star Breeze. Belle promotion pour le Fenua que la croisière cycliste qui associe sport et tourisme vert.



Patrice Bastian

Résultats



Open/U19 (72,7 km)

1 Nuumoe Lintz (Pirae) 1 h 45’ 52’’

2 Taruia Krainer (Pirae) mt

3 Rogrigue Lozinguez (TPC) à 2’ 36’’ 1er U19

4 Mehdi Gabrillargues (Bora) à 2’ 36’’

5 Herehau Laurent (Arue) à 2’ 57’’ (2e U19)

6 Rudy Gueguen (TPC) à 2’ 58’’

7 Freddy Maraetaata (FP) à 3’ 04’’

8 Manarii Laurent (Arue) à 3’ 51’’

9 Maheanuu Izal (TOR) à 4’ 06’’

10 Kahiri Endeler (TPC) à 4’ 06’’

11 Tavihauroa Lintz (Pirae) à 11’ 14’’ (1er Access)

12 Daniel Tchan Fan (Bora) à 11’ 20’’

(…)

25 coureurs classés



Access (59,8 km)

1 Nicolas Ruiz (NL) 1 h 38’ 33’’

2 Heiarii Manutahi (Bora) à 22’’

3 Alfred Otaha (RTT) à 29’’

4 Kohai Schmit (Pirae) à 39’’ (1er U17)

5 François Guezennec (FP) à 1’ 40’’

6 Vehiarii Raoulx (Arue) à 2’ 59’’

7 Richard Gobrait (VCT) à 3’ 26’’

8 Lukas Fauchoix (FP) à 5’ 19’’

9 Rai-Maeva Raapoto (TOR) à 5’ 10’’ (1re femme)

10 Faretua Maraetefau (RTT) à 6’ 16’’

(…)

20 coureurs classés

Patrice Bastian