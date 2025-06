Cyclisme - Les Tahitiens veulent se montrer en Guadeloupe



Tahiti, le 12 juin 2025 - Les Championnats de France de cyclisme des Outre-mer 2025 se dérouleront ce week-end en Guadeloupe. Les sélections tahitiennes n’y ont jamais brillé par le passé. Mais forts d’une solide préparation cette année, les Tahitiens qui ont pris la direction des Antilles samedi dernier, espèrent bien se distinguer sur les routes guadeloupéennes lors de cette 18e édition de l’épreuve.



Tahiti n’a jamais vraiment joué les premiers rôles dans l’histoire des Championnats de France des Outre-mer, compétitions très relevées. Certes, Elodie Touffet est montée sur le podium en 2023 en Nouvelle-Calédonie avec un titre de vice-championne de France des Outre-mer, alors que le cyclisme féminin y connaissait sa première participation. Et la tâche des représentants du Fenua s’annonce encore ardue cette année face aux meilleurs cyclistes ultra-marins de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et Nouvelle-Calédonie.



Comme de coutume, la compétition se déroulera sous la forme d’un triptyque avec une course en circuit le samedi, suivie d’une course de côte et d’un contre-la-montre individuel le dimanche. Le classement général final doit consacrer le champion de France Outre-mer. Le tenant du titre est le Calédonien Rayann Lachenie qui s’était imposé sur ses terres en 2023 (pas d’édition en 2024) et qui est bien connu au Fenua pour avoir remporté le Tour Tahiti Nui en 2023 et 2024.



Le titre de champion Outre-mer semble difficilement accessible pour Tahiti tant chez les hommes que chez les femmes d’autant que les Guadeloupéens qui évolueront à domicile ont le privilège de pouvoir présenter deux équipes ce qui est un avantage important dans la stratégie de course. Mais les Tahitiens ont l’ambition de monter sur un podium dans au moins l’une des trois épreuves et peut-être d’intégrer le tiercé final, ce qui semble plus réalisable chez les dames.

Une préparation pointue



Hervé Arcade, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, voulait en tout cas positiver avant le départ pour les Antilles, samedi : “On a fait une préparation poussée et je pense que nos coureurs sont prêts pour être performants. Mais il faudra qu’ils soient complets pour jouer les premiers rôles car le Championnat s’appuie sur trois exercices différents. Lors des dernières éditions, on a pu constater que le niveau du Championnat DOM/TOM était relevé et on était d’ailleurs loin des meilleurs. Mais on a quand même des ambitions. On va viser un podium final chez les filles et l’objectif chez les garçons sera de tenter de gagner au moins une des trois épreuves et de placer l’un des nôtres dans le Top 5 et pourquoi pas mieux. Il y a de la cohésion dans le groupe et je pense que l’on doit pouvoir faire beaucoup mieux que lors des éditions passées.”



Les meilleures chances chez les hommes reposent sur les épaules de Taruia Krainer qui est en forme et il peut être un leader, ce qui est aussi le cas de Kahiri Endeler. Mais tous peuvent faire un coup sur au moins une étape. Kylie Crawford sera le leader chez les féminines car elle a l’expérience des Championnats des DOM/TOM.



On attend de tous une solide mise en jambes samedi avec une étape en ligne de 136 km sur un parcours exigeant avant la course de côte le lendemain matin (42 km) et le contre-la-montre individuel l’après-midi (14,6 km). Toutes les épreuves seront supervisées par les commissaires de course et en particulier par Klint Vernaudon assermenté dans la fonction et qui a aussi fait le déplacement en Guadeloupe.



Patrice Bastian

LA SELECTION

Femmes

-Kylie Crawford (Mar Tri)

-Rainui Sun (Mar Tri)

-Clémence Dede (Mar Tri)

-Tekau Hapairai (Mar Tri)

Hommes

-Taruia Krainer (Pirae)

-Kahiri Endeler (TPC)

-Teva Poulain (Mar Tri)

-Mehdi Gabrillargues (VCBB)

-William Chung (Pirae)

-Heiarii Manutahi (VCBB)

