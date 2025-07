Cyclisme – La relève assure au Challenge Pop

Tahiti, le 7 juillet 2025 - La piste du stade Fautaua a accueilli dimanche matin la 5e et dernière étape du Challenge Pop, une compétition réservée aux jeunes des catégories U8 à U17-19 destinée à leur faire découvrir la piste et à promouvoir la pratique du cyclisme. Une soixantaine de coureurs ont participé à au moins l’une des étapes et certains ont démontré un potentiel intéressant.



Le Challenge Pop ou plus exactement le Challenge des Vendredi Pop, dont c’était la deuxième édition, a connu son épilogue dimanche sur la piste de Fautaua. Benoît Rivals, directeur du projet “Horizon 2027” au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC), et François Le Stunff, responsable de l’école de cyclisme de la FTC, travaillent depuis deux ans auprès des jeunes pour faire émerger une nouvelle génération de cyclistes, quelques-uns d’entre eux dans les catégories les plus âgées pouvant peut-être postuler à une sélection sur route ou en VTT pour les Jeux du Pacifique de 2027, la piste n’étant pas au programme.



Entamé au mois de mars, l’événement a proposé quatre manches organisées le vendredi soir – ce qui justifie son appellation –, la 5e et dernière manche devant se dérouler samedi après-midi sur route à Fare Ute. Mais faute d’autorisations, les organisateurs l’ont reprogrammée dimanche matin à Fautaua. La hiérarchie était bien établie dans certaines catégories d’âge après les quatre premières manches, mais celle de dimanche, qui avait teneur de finale, a rebattu les cartes dans quelques catégories. Si chez les plus jeunes, c’est d’abord le plaisir de faire du vélo qui les motive, l’esprit de compétition est en revanche déjà bien affirmé dans les tranches d’âge les plus élevées. Ainsi, en U17-U19 garçons, Joris Kerleo-Dubes, Nolhan Chaigneau et Manea Vincenti (absent dimanche) se sont livrés à de solides affrontements tout au long du Challenge.

Un avenir prometteur pour le cyclisme local



Vainqueur de la catégorie d’âge, Joris Kerleo-Dubes va passer un nouveau cap dans son évolution puisqu’il partira à Toulouse lors de la prochaine rentrée scolaire pour intégrer un pôle espoir et y rejoindre Toanui Tanetoa, un autre grand espoir du cyclisme tahitien. Notons aussi les potentiels intéressants de Louka Le Stunff, le fils de François qui va rentrer en Bretagne avec ses parents, de Aaron Tsan et Bruce Gobrait qui se distinguent aussi en BMX et des jumelles Kalei et Kalea Crawford qui ont de qui tenir étant les filles de la championne Kylie Crawford. Et d’autres ont aussi le potentiel pour enrichir à terme le cyclisme local.



C’est avec beaucoup d’émotion que François Le Stunff, responsable de l’école de cyclisme de la Fédération tahitienne de cyclisme depuis trois ans et sur le départ pour rejoindre Lorient et sa prochaine affectation, s’est livré : “J’ai pris l’école de cyclisme en main avec, à l’époque, une dizaine de jeunes en activité et on en compte aujourd’hui une cinquantaine, c’est donc une belle progression et c’est encourageant pour l’avenir du cyclisme tahitien. J’ai créé le Challenge des Vendredi Pop, qui a déjà généré un bel engouement l’année dernière avec plus de 30 jeunes en compétition et ils ont été plus de 50 cette année sur certaines manches. On avait prévu les finales à Fare Ute samedi après-midi mais on n’a pas eu les autorisations pour le faire et je trouve cela dommage alors que le Pays veut promouvoir les pistes cyclables et que notre événement constituait une belle promotion pour cela. Mais j’ai quand même rencontré des gens extraordinaires pendant mon séjour qui consacrent beaucoup de leur temps pour œuvrer pour le vélo. Et je pense que la dynamique de l’école de cyclisme va se poursuivre après mon départ et que la pratique du cyclisme en compétition ou en loisir va continuer à se développer chez les jeunes et peut-être aussi chez les parents.”



La matinée s’est conclue par un tirage au sort proposant plusieurs lots aux jeunes coureurs, dont un maillot dédicacé d’Anthony Delaplace, coureur français de haut niveau. Le cyclisme local va faire relâche au mois de juillet et reprendre son cycle de compétitions à l’occasion du Grand Prix de Pirae le 2 août.



Patrice Bastian

Les champions

- U8 filles : Mehetia Lee Wing

- U8 garçons : Teunuarii Saugrain

- U9 filles : Hinaterava de Schoenburg

- U9 garçons : Aaron Tsan

- U10 filles : Alixia Bourdelon

- U10 garçons : Valentin Roger

- U11 filles : Maia Mikou

- U11 garçons : Bruce Gobrait

- U12 filles : Yraya Richmond

- U12 garçons : Kaona Yin Sun Utia

- U13 filles : Kalei Crawford

- U14 filles : Evanelia Bertrand

- U14 garçons : Louka Le Stunff

- U15 hommes : Jules Hotellier

- U17-19 filles : Quitterie Stephant

- U17-19 garçons : Joris Kerleo-Dubes

