

Cyclisme – L’étape pour Joly, Felton reste en jaune

Tahiti, le 16 septembre 2025 - La 3e étape du Tour Tahiti Nui s’est déroulée mardi entre la mairie de Punaauia et Teahupo’o sur un parcours à couvrir en aller et retour, soit 135 km. L’équipe américaine de Voller a bien protégé son maillot jaune Quinn Felton et la gagne s’est jouée au sprint. C’est Maxime Joly, qui court sous les couleurs de Pirae, qui s’est montré le plus véloce dans l’exercice.



Une journée pour rien pourrait-on penser ce mardi à l’arrivée de la 3e étape du Tour Tahiti Nui, compte tenu de son absence d’impact sur le classement général, mais elle n’a pourtant pas manqué d’animation et a été significative quant aux forces en présence dans l’optique de la hiérarchie finale. On savait l’équipe américaine et son chef de file Quinn Felton solide et ça s’est confirmé entre la mairie de Punaauia et le spot de surf mythique de Teahupo’o où avait lieu le demi-tour du parcours. Bien que ce soit l’étape la plus longue (135 km) du Tour Tahiti Nui 2025, les coureurs et en particulier ceux de Pirae n’ont pas cherché à gérer la distance et sont passés rapidement à l’offensive. Mais les Californiens se méfient particulièrement des orange, Axel Taillandier, Taruia Krainer et Maxime Joly étant positionnés 2e, 3e et 4e au général derrière le leader Quinn Felton qui avait réalisé un doublé lors des deux premières étapes. Les Californiens ont systématiquement réagi sur les attaques, seul Tom Morel qui court pour Fei Pi a réussi à s’extraire du peloton durablement. Gilles Venet s’est lui aussi échappé mais a rapidement été repris.

Tom Morel, le combattif



Gros numéro que celui de Tom Morel parti à 15 km du demi-tour et qui est resté seul en tête pendant 70 km avant d’être repris au retour aux grottes de Mara’a. Il a logiquement endossé le maillot du coureur le plus combattif du jour lors de la remise des prix. Le peloton est resté groupé jusque dans le final, l’étape se concluant par un sprint massif remporté par Maxime Joly devant l’Américain Nicolas Trejo et Antonin Souchon. Le vainqueur du jour évoque le déroulement de l’étape : “Dès le début, on a essayé de dynamiter la course pour faire mal à l’équipe du maillot jaune mais les Américains ont montré qu’ils étaient costauds. On a donc décidé avec l’équipe de Pirae de se rabattre sur la victoire d’étape et de remettre à plus tard nos tentatives de bousculer Felton. Je suis plutôt à l’aise au sprint et mon équipe m’a mis dans les meilleures dispositions pour l’emporter. Je prends l’étape mais notre objectif reste bien le général et de faire gagner un coureur de Pirae. C’était vraiment compliqué de sortir aujourd’hui car les Américains roulaient immédiatement derrière les attaques. Tom Morel y est parvenu mais Felton et son équipe ont toujours géré l’écart et ont accéléré pour revenir.”

Rien n’est joué mais Felton est costaud



Les écarts au classement général ne sont pas très importants entre les meilleurs et les trois étapes à venir du Tour peuvent permettre de bousculer la hiérarchie. Ceci étant, Quinn Felton, bon grimpeur et bon rouleur, fait grosse impression depuis le début du Tour, d’autant qu’il s’appuie sur une équipe au collectif solide. Taruia Krainer, candidat à la victoire finale, le confirme : “On savait que les Américains allaient encore contrôler la course aujourd’hui, d’autant qu’il n’y avait pas de difficultés. L’étape est un peu plus accidentée demain donc on aura peut-être des ouvertures. Je suis bien placé au général mais je ne suis pas là pour faire deuxième ou troisième. Pour moi, c’est la gagne ou rien donc je vais faire le maximum dans les étapes à venir pour renverser Felton. Mais il est solide en montée et l’arrivée au Tahara’a ou au Belvédère de Moorea ne nous permettra peut-être pas de le décrocher. Il va falloir qu’on l’attaque sur d’autres terrains.”



Ce sera sans doute le cas dès ce mercredi lors de l’étape de 128 km dessinée entre Arue, Tautira et l’arrivée au sommet du Tahara’a. Les Tahitiens, outre Taruia Krainer, jouent un rôle actif, Mehdi Gabrillargues étant en tête de la catégorie Master et Heiarii Manutahi étant le possesseur du maillot vert.



Trois féminines ont disputé ce mardi une étape sur une distance raccourcie, Tekau Hapairai s’y imposant nettement devant Adelaïde Treujou et Heivai Nui.



Patrice Bastian

Les podiums

3e étape

1. Maxime Joly (Pirae 1) 3 h 05’ 27

2. Nicolas Trejo (Voler) m.t.

3. Antonin Souchon (Fei Pi) m.t.

Général Open

1. Quinn Felton (Voler) 5 h 44’ 26’’

2. Axel Taillandier (Pirae 1) à 42’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 54’’

Général U23

1. Tom Morel (Fei Pi)

2. Hugo Pommelet (NC)

3. Mattheus Johnson (Voler)

Général Master (40 ans et +)

1. Mehdi Gabrillargues (VCBB 1)

2. Karim Gabrillargues (Terra)

3. Sébastien Fabri (VCBB 2)

Général maillot à pois (montagne)

1. Quinn Felton (Voler) 27 pts

2. Taruia Krainer (Pirae) 23 pts

3. Axel Taillandier (Pirae) 17 pts

Général maillot vert (sprint)

1. Heiarii Manutahi (VCBB 2) 23 pts

2. Kahiri Endeler (TPC 1) 15 pts

3. Kéryl Moutry (NC) 14 pts



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 16 Septembre 2025 à 16:38 | Lu 317 fois



