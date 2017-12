Culturisme – Tahiti Body Contest 2017 : RV le Vendredi 8 Décembre

Les fans de bodybuilding pourront se retrouver au Méridien Tahiti ce vendredi 8 décembre à l’occasion du Tahiti Body Contest 2017. Bodybuilding, Miss Bikini, Men’s Physique et Men’s Classic sont les catégories programmées. Les inscriptions ont été ouvertes le 3 novembre dernier et se clôtureront ce jeudi à 17h.



Petite nouveauté cette année, le concours proposera la catégorie « Men’s Classic » en inédit, de quoi assurer les trois heures de spectacle qui s’annoncent d’ores et déjà prometteuses. Cette catégorie « Men’s Classic » présente les mêmes caractéristiques que la catégorie bodybuilding, seule la masse musculaire y est légèrement inférieure.



Les participants pourront repartir avec des cadeaux offerts par les partenaires, et les meilleurs de chaque catégorie remporteront un prize money.



Les catégories :



→ Miss Bikini

-1,70

+1,70



→ Men’s physique

-1,70

-1,75

+1,75 +1,80



→ Men’s classic (Nouveauté)

-80 kg -90 kg +90 kg



*Les premiers de chaque sous-catégorie participeront à un OPEN pour remporter un price money.



– Bodybuilding > 150 000 Fcp

– Men’s physique > 100 000 Fcp

– Men’s classic > 100 000 Fcp

- Miss Bikini > 100 000 Fcp



Inscription : Vous pouvez vous inscrire dans vos salles Xtrem Gym ou Gym Zone. La fiche d’inscription est à déposer complétée avec les frais d’inscription acquittés, un certificat médical de moins de trois mois avec copie d’une pièce d’identité et une autorisation parentale pour les mineurs. Frais d’inscription : 3.000 Fcp



Infos Pratiques : Réunion des athlètes le jeudi 7 Décembre 2017 à 17h à l’amphithéâtre de l’IJSPF. Plus d’informations : 89 732 078 ou bien directement à Xtrem Gym ou Gym zone. Tarif unique spectateurs : 2500 Fcp en vente à Xtrem Gym ou Gym zone.