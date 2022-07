Culture sans frontières à Moorea

Moorea, le 11 juillet 2022 – À Moorea, des échanges entre des adolescents étrangers et polynésiens ont lieu durant ce mois de juillet à Pihaena à travers le programme Tama organisé par l'association Nani. Des master class sur des thèmes variés ainsi que des activités sur la culture polynésienne et la biodiversité sont notamment prévus pour le séjour de ces jeunes à Moorea.



L’association Nani et l’agence de voyages Nani Travels organisent pendant le mois de juillet un séjour, intitulé Tama Program, pour 24 adolescents, dont 15 étrangers et 9 polynésiens, sur le site du centre culturel Te Pū 'Ātiti'a à Pihaena. Ces jeunes peuvent ainsi bénéficier à travers ce programme de plusieurs activités portant notamment sur la culture polynésienne telles que la danse, la navigation traditionnelle ou encore les tū'aro mā'ohi ou encore sur la biodiversité du fenua avec l'observation des baleines, ou une excursion dans la vallée de Opunohu. En parallèle de ces activités, des master class portant sur des thématiques liées au fenua et sa culture mais aussi l'économie ou l'Euroscience sont également proposées par quelques spécialistes.



Valoriser les jeunes



Outre l’acquisition de connaissances, le but du programme est de faciliter les échanges entre les adolescents étrangers et polynésiens. “L’idée du programme est de valoriser les jeunes de l’île de Moorea parce qu’ils manquent d’inspiration, de motivation, de rêve. Cela se traduit par de la violence. On voudrait créer un lien entre ces jeunes internationaux, qui ont une vision différente de la vie, et nos jeunes locaux. L’échange qui se créé est incroyable. On voudrait qu’ils deviennent les prochains ambassadeurs tout en étant fiers de leur île”, explique Alexandrine Wan, fondatrice et présidente de l’association Nani ainsi que de l’agence de voyages Nani Travels, spécialisée dans le tourisme durable et écoresponsable.

Les parents de ces jeunes étrangers, qui ont également accompagné ces derniers durant ce voyage, bénéficient pour leur part de quelques activités le mercredi et de soirées à thème tous les vendredis soir. Des immersions dans les familles sont également prévues durant lesquelles les visiteurs partageront la vie quotidienne et des activités familiales comme se rendre à des cultes.



Une autre façon de faire du tourisme en Polynésie



L’idée du programme Tama est aussi de proposer des activités touristiques autres que celles connues actuellement. “Le tourisme ici a toujours été vu comme les bungalows pilotis, les honeymooners… On veut montrer qu’il y a une autre façon de faire du tourisme en Polynésie Française et qu’avec des familles, des mélanges culturels, des programmes éducatifs pour les enfants, on peut avoir un impact positif qui va au-delà de l’aspect financier. Il y a vraiment un impact pour nos jeunes et sur la prochaine génération de leaders de demain”, précise Alexandrine Wan. À noter la participation pour ce programme de différents partenaires tels que l’association Oceania, Te Pū 'Ātiti'a, Te Fare Natura ou encore la Fondation Anāvai à travers une levée de fonds.

Gavin O’neill, 16 ans, Californie

“On s’apprend mutuellement”



“J’ai décidé de participer à ce programme parce que j’étais convaincu que ça serait une expérience cool. J’aime cette belle île. J’apprends la culture des autres pour voir ensuite comment l’intégrer dans ma vie. J’essaie aussi de partager ma culture avec les autres. C’est vraiment une expérience intéressante pour moi. J’aime la culture polynésienne, les percussions, la danse… Je suis un peu confus en apprenant, mais j’apprends de plus en plus. J’apprends aussi quelques légendes de l’île comme celle de la montagne percée. On a rencontré des jeunes de Moorea dans ce programme. On joue et fait des activités ensemble. On s’apprend mutuellement.”

Heipua Puairau, 14 ans, de Moorea

“J’en connais beaucoup plus sur ma culture maintenant”



Ce programme est “méga”. Je ne regrette pas de participer. Tous les jours, on fait des activités différentes. On fait de la danse ou du tressage par exemple. On va souvent aussi voir les baleines. Je voulais voyager dans le monde. Vu que j’en connais beaucoup plus sur ma culture maintenant, je peux aller voir d’autres pays pour leur faire découvrir la culture polynésienne et apprendre la leur. J’ai pensé que je n’allais pas m’entendre avec les Américains. Au final, ca se passe bien. Je leur ai montré les pas de danse, le tō'ere, les pehe…”

Isabelle Sigliolini, 13 ans, de Pennsylvanie

“C’est fantastique d’apprendre la culture polynésienne”



“J’ai décidé de participer à ce programme car je l’ai trouvé incroyable. C’est fantastique d’apprendre la culture polynésienne, au sujet de l’île, la musique, les traditions, les cérémonies… On a appris la danse, les techniques de percussions, le tressage… On a aussi appris des choses sur les baleines, le corail, les différents dauphins. Les Polynésiens dans ce programme sont super amicaux et essayent vraiment de parler anglais. Ils se débrouillent bien. J’ai appris des mots en tahitien et je vais en apprendre encore. Je vais recommander à toute ma famille et mes amis de venir ici. J’aimerais refaire ce programme l’année prochaine en amenant cette fois-ci des amis."





