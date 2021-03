"Culture à l’affiche" à la Maison de la culture

TAHITI, le 16 mars 2021 - Les salles de la Maison de la culture bruissent à nouveau. Silence contenu, applaudissement sans retenue, émotions partagées, temps suspendu… la vie revient dans les théâtres polynésiens. Différents spectacles et rendez-vous sont annoncés ce mois de mars et tout au long du mois d’avril.



Un programme d’animation prévues du 18 mars au 30 avril et baptisé "Culture à l’affiche" vient d’être dévoilé à la Maison de la culture. L’idée est de rétablir le lien entre spectateurs et artistes locaux. Seront mis à l’honneur les groupes de musique, de danse, les humoristes au travers d’une programmation éclectique.



Après le passage des artistes de la compagnie du Caméléon ces derniers jours, ceux de la Maison de la culture s'apprêtent à investir les espaces.



Jeudi 18 mars, Tahitian Smile et Anapa Sound animeront une bringue tahitienne sur le pae pae a Hiro, Tuakana proposera un concert le lendemain au Grand théâtre.



Tuakana, qui signifie “frère” en paumotu est un groupe fondé par deux amis guitaristes : Teiho Tetoofa et Pierre Mapu. Rumia Tepea, bassiste et Ferdinant Terii, batteur, ont rejoint la base. Ensemble, ils ont fait une première scène en février 2019.



Un spectacle de danse moderne, La Naissance de Havai’i aura lieu le vendredi 19 et le samedi 20 mars dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Il s’agit là, pour la Maison de la culture, d’investir d’autres lieux. Avec cette initiative “hors les murs”, l’établissement offre quelque chose de différent aux spectateurs.



La Naissance de Havai’i devait avoir lieu en novembre. Mais les représentations ont été contrariées par le contexte sanitaire. Il s’agit d’une rencontre de danse moderne sur un texte de Jean-Marc Tera’ituatini Pambrun.



Les élèves de deux écoles seront sur scène : le centre de danse Vanessa Roche et le centre de danse Tamanu. Ils seront accompagnés d’une voix off qui fera le lien entre les différents tableaux. C’est un véritable challenge pour ces deux écoles, les élèves et leurs professeurs.



Léo, Minos et Karine proposeront une soirée légendes le 26 mars sur le pae pae a Hiro. Le programme du mois d’avril sera dévoilé au début du mois à venir.