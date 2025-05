Cryptomonnaies: un homme libéré deux jours après son enlèvement contre rançon, sept gardes à vue

Paris, France | AFP | dimanche 04/05/2025 - Trois mois et demi après le kidnapping contre rançon du cofondateur de Ledger, le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies a été libéré samedi soir lors d'un assaut deux jours après son enlèvement en plein Paris, et sept personnes ont été placées en garde à vue.



L'homme avait été enlevé jeudi vers 10H30 dans le 14e arrondissement, a précisé le parquet de Paris. Selon une source policière, l'action avait été menée devant témoins par quatre hommes cagoulés qui l'avaient emmené à bord d'un fourgon de livraison.



"La victime s'avérait être le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, les faits étant accompagnés d'une demande de rançon", a souligné le parquet, sans en préciser le montant.



D'après le journal Le Parisien, "les malfaiteurs auraient réclamé entre 5 à 7 millions d'euros sous forme de virements en échange de sa libération".



Une source proche du dossier a précisé à l'AFP qu'une somme "très élevée" avait été réclamée par les ravisseurs mais n'avait pas été versée.



Les "nombreuses investigations" menées ont permis la libération samedi vers 21H00 de "la victime retenue dans un logement situé dans l'Essonne", a indiqué le parquet.



Blessé, l'homme a été pris en charge par les secours, selon la même source, sans préciser la nature de ses blessures.



Selon la source proche du dossier, l'homme a eu un doigt sectionné.



Lors de cette intervention, quatre suspects nés en 1998, 1999, 2002 et 2005, "ont été interpellés, dans ou à proximité du logement où était séquestrée la victime", a précisé le parquet.



Un cinquième, né en 1999, "a été interpellé au volant de l'un des véhicules vraisemblablement utilisés par les malfaiteurs", a-t-il complété.



Deux autres suspects nés en 1995 et 2007 "ont pu être interpellés dimanche", a complété le ministère public.



"Les sept mesures de garde à vue sont actuellement en cours" et "peuvent durer jusque 96 heures", a-t-on précisé.



L'otage a été libéré lors d'un assaut de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) dans le pavillon où il était séquestré, a relaté la source proche.



Le lieu où il était retenu a été localisé grâce à une "enquête hors norme", "d'anthologie", a souligné cette source, ajoutant que "d'autres mutilations étaient à craindre" si les policiers n'étaient pas intervenus.



"Un immense bravo aux enquêteurs qui ont fait un travail exceptionnel pour libérer cet homme et pour interpeller ses ravisseurs", a réagi sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, saluant l'"engagement décisif" du préfet de police Laurent Nuñez et de ses effectifs.



L'épouse de la victime avait précisé aux policiers que son mari et son fils, qui détiennent une société de marketing gérant de la cryptomonnaie à Malte, avaient fait l'objet de menaces par le passé, selon la source policière.



- Mode opératoire similaire -



Une enquête a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, extorsion avec arme, le tout en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs criminelle.



La brigade de répression du banditisme (BRB) et la police judiciaire sont chargées des investigations.



Selon la source proche, la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) et la BRI ont également été mobilisées dans cette enquête.



Cet enlèvement suivi d'une séquestration avec demande de rançon intervient trois mois et demi après le rapt du cofondateur de Ledger, société spécialisée dans les cryptoactifs.



Le 21 janvier, au petit matin, David Balland et sa compagne avaient été kidnappés à leur domicile à Méreau (Cher).



L'alerte avait été donnée par Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balland, accompagnée d'une importante demande de rançon en cryptomonnaie.



Séquestré à Châteauroux, David Balland a été libéré le 22 janvier. Sa compagne a été retrouvée ligotée dans le coffre d'un véhicule dans l'Essonne le lendemain.



Au moins neuf suspects ont été mis en examen dans cette affaire, dont le commanditaire présumé de cet enlèvement.



Par ailleurs, début janvier, un homme de 56 ans avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile situé dans l'Ain.



Selon plusieurs médias, il s'agissait du père d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains, et une rançon avait été réclamée.