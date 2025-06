Cryptomonnaie: arrestation au Maroc d'un commanditaire présumé d'une série d'enlèvements

Paris, France | AFP | mercredi 04/06/2025 - Un Franco-Marocain de 24 ans recherché par la justice française a été arrêté au Maroc, soupçonné d'avoir commandité une série d'enlèvements dans le milieu des cryptomonnaies, dont le rapt avec séquestration du cofondateur de la société Ledger, David Balland.



Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a remercié mercredi sur X les autorités marocaines "pour cette arrestation qui montre l'excellente coopération judiciaire" entre Paris et Rabat, "en particulier contre la criminalité organisée".



Une source proche des autorités a confirmé à l'AFP l'arrestation de Badiss Mohamed Amide Bajjou, révélée par le quotidien Le Parisien.



Cet homme originaire du Chesnay, dans les Yvelines, faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol notamment pour "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, commis en bande organisée".



Cette arrestation intervient dans un contexte de multiplications des rapts et tentatives d'enlèvements dans le secteur des cryptomonnaies depuis janvier, inquiétant les autorités françaises et les incitant à redoubler de vigilance.



Cette série noire a commencé en janvier, avec notamment le kidnapping, avec séquestration, du cofondateur de Ledger David Balland et sa compagne.



L'alerte avait été donnée par l'autre cofondateur de cette société spécialiste de portefeuilles crypto, Eric Larchevêque, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balland, accompagnée d'une importante demande de rançon en cryptomonnaie.



Ce dernier avait finalement été libéré et sa compagne retrouvée ligotée dans un véhicule. L'information judiciaire se poursuit, avec au moins neuf suspects mis en examen, dont un autre commanditaire présumé.



Badiss Mohamed Amide Bajjou est soupçonné d'être l'un des donneurs d'ordre de ce rapt qui avait suscité la consternation, affirme Le Parisien.



Deux notices rouges



Le suspect a été interpellé à Tanger, dans le nord du Maroc, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du pays, cité par l'agence officielle marocaine MAP.



Badiss Mohamed Amide Bajjou était également recherché, toujours selon Le Parisien, pour avoir commandité depuis le Maroc l'agression d'une femme de 56 ans dans les Yvelines afin que son fils paye une rançon en cryptomonnaies contre sa libération en 2023.



Bruno Retailleau était en contact depuis plusieurs jours avec son homologue marocain, a fait valoir à l'AFP l'entourage du ministre de l'Intérieur. Le suspect faisait l'objet de deux notices rouges dans le but de son arrestation provisoire aux fins d'extradition, précise-t-on de même source, ajoutant qu'il appartient à l'autorité judiciaire marocaine de se prononcer sur une demande d'extradition ou une dénonciation officielle des faits.



De son côté, la justice française s'interroge également sur l'implication éventuelle de Badiss Mohamed Amide Bajjou dans la série de rapts ou tentatives d'enlèvement du mois de mai à Paris et en région parisienne, dont l'une en pleine rue à Paris, selon Le Parisien.



Cette spectaculaire tentative d'enlèvement dans le XIe arrondissement de la fille et du petit-fils du PDG de la société spécialisée Paymium, immortalisée par une vidéo devenue virale, a eu un très fort écho médiatique. Les victimes étaient parvenues, avec l'aide de riverains, à faire fuir leurs agresseurs.



Dans le cadre de cette affaire et d'une autre déjouée in extremis fin mai près de Nantes, la justice a mis en examen vendredi 25 jeunes, âgés de 16 à 23 ans.



Début janvier, un homme de 56 ans avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile situé dans l'Ain. Selon plusieurs médias, il s'agissait du père d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains. Une rançon "très élevée" avait été réclamée.



Le 1er mai, le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies avait lui été enlevé par quatre hommes encagoulés, déjà en plein Paris, et libéré deux jours plus tard. Cinq personnes ont été mises en examen dans cette affaire.