Crues en Australie: plusieurs milliers d'évacuations et des foyers privés d'électricité

Sydney, Australie | AFP | lundi 02/02/2025 - La montée des eaux se poursuit lundi matin dans le nord-est de l'Australie, touchée depuis le week-end par des inondations qui ont conduit à l'évacuation de plus de 2.000 habitants, à l'effondrement d'un pont et à des coupures d'électricité pour une dizaine de milliers de foyers.



"Nous allons avoir des pluies et des tempêtes généralisées dans une grande partie du nord du Queensland", a prévenu le Premier ministre de cet Etat, David Crisafulli, lors d'une conférence de presse lundi.



"Nous restons prêts à faire face à la perspective de nouvelles pluies et à la probabilité de nouvelles inondations", a-t-il ajouté.



Toujours selon M. Crisafulli, les services d'urgence ont effectué onze "sauvetages en eaux vives" au cours de la nuit et plusieurs zones de Townsville, une destination touristique côtière populaire située près de la Grande Barrière de Corail, ont été déclarées "zone noire".



Les autorités ont demandé à 2.100 habitants de la commune de quitter les lieux au cours du weekend, mais environ 10% d'entre eux ont refusé, d'après les responsables des services d'urgence.



L'eau est montée jusqu'à plus d'un mètre au cours du week-end dans certaines parties du Queensland. Les coulées ont emporté une partie d'un pont en béton, coupant la principale route côtière de l'Etat, la Bruce Highway.



Une femme d'une soixantaine d'années a été tuée dimanche lorsque le bateau de sauvetage dans lequel elle se trouvait a chaviré dans la ville rurale d'Ingham, touchée par les inondations, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Townsville, a indiqué la police.



Près de 11.000 foyers sont toujours privées d'électricité dans le nord du Queensland lundi, a déclaré le distributeur d'électricité Ergon Energy.

le Lundi 3 Février 2025 à 11:55 | Lu 403 fois