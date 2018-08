Cross-Country - Océania en Australie : Elodie Menou championne d'Océanie

Parole à Elodie Menou :



Quelques mots sur la course ?



« Nous revenons d'Australie où Tahiti a été bien représenté ! Ce fut un déplacement express, nous ne sommes restées que deux jours sur place pour les championnats australiens et océaniens de cross-country, organisés samedi sur le terrain de golf de Maleny, dans le Queensland. »



« La veille, la pression était montée d'un coup en découvrant le parcours, ses montées et ses descentes à 10%, le nombre de participants et surtout nos dossards "Australian Championships" ! Le samedi, la course des 38 femmes open, dont 5 d’Océanie, était prévue à 12h20, juste après les U20. »



« Dans la chambre d'appel, la pression retombe. Sur la ligne de départ, je ne ressens plus que la fierté d'être là et l'impatience. Au coup de pistolet, le groupe de tête démarre en trombe. Après quelques centaines de mètres, ma montre indique que nous sommes en 3.40/km, je lève donc immédiatement le pied. On part pour 10 km quand même ! Je ne regarde plus ce qui se passe à l'avant, je me mets dans ma bulle et dans mon rythme, je sais que je remonterai au fur et à mesure. »



« Le parcours consiste à enchaîner une boucle facile de 1 km puis trois boucles de 3 km bien "steep" (ndlr raide), comme ils disent. On ne se croirait pas du tout sur un terrain de golf. Ce n'est jamais plat. On alterne entre herbe, foin, terre, petits cailloux et un mini sous-bois où les mini racines ont été peintes en orange fluo. Le sol est sec partout. Je m'économise dans les montées, je lâche en descente, je relance sur tous les faux-plats. Je me régale, malgré la déclivité. Je remonte même quelques concurrentes avant l’arrivée. »