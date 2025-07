Critiqué par son camp, Trump tente de contenir la controverse sur l'affaire Epstein

Washington, États-Unis | AFP | mardi 15/07/2025 - Donald Trump a tenté mardi d'éteindre la polémique croissante autour de l'affaire Epstein en se disant favorable à la publication d'éléments "crédibles" du dossier, tout en disant ne pas "comprendre" pourquoi tant de ses partisans s'y intéressent.



Cette affaire internationale d'exploitation sexuelle de mineures enflamme une frange de la droite américaine depuis des années.



Mais depuis une décision du gouvernement la semaine dernière, une partie d'entre eux reprochent au président américain un manque de transparence.



"Je ne comprends pas pourquoi le cas de Jeffrey Epstein pourrait intéresser quelqu'un. C'est plutôt ennuyeux", a déclaré Donald Trump à la presse. "Il est mort depuis longtemps (...), je ne comprends pas quel est l'intérêt ou la fascination."



S'il y a "quelque chose de crédible, je dirais qu'il faut leur donner" et le rendre public, a-t-il ajouté.



Il reviendra à sa ministre de la Justice, Pam Bondi, de rendre public "ce qu'elle estime crédible", a-t-il déclaré plus tôt dans la journée, la défendant.



- Aucune "liste" -



La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York en 2019 avant d'être jugé, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations impliquant des personnalités de premier plan.



Des figures proches du mouvement "Make America Great Again" de Donald Trump mènent depuis plusieurs années une campagne pour demander la publication de documents supposément cachés par le gouvernement.



Lors du retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, son administration s'était engagée à "lever le voile" sur cette affaire "répugnante".



Mais dans un memorandum conjoint publié le 7 juillet, le ministère de la Justice et le FBI ont écarté la thèse de l'assassinat en prison de Jeffrey Epstein et confirmé son suicide. Ils affirment en outre n'avoir découvert aucune "liste" de ses "clients" lors d'un examen approfondi de la totalité du dossier.



Lors d'une conférence de presse mardi, Pam Bondi a refusé d'élaborer sur la possibilité que de nouveaux documents soient rendus publics. "Notre memorandum parle de lui-même", a-t-elle déclaré.



- "Perdre du temps" -



Ce texte a entraîné un déferlement de messages furieux sur les réseaux sociaux venant de comptes "MAGA". La figure conservatrice Tucker Carlson, ancien présentateur de Fox News, a ainsi accusé le ministère de la Justice de vouloir "étouffer" la vérité et d'"insulter la population".



Signe de la pression montante sur Donald Trump et son gouvernement, le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a appelé à la publication du dossier, se disant favorable à "la transparence".



"Nous devrions tout mettre sur la table et laisser les gens décider", a déclaré ce ténor du Congrès au podcasteur conservateur Benny Johnson.



Samedi sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump avait déjà appelé ses partisans à ne pas "perdre du temps et de l'énergie sur Jeffrey Epstein, dont tout le monde se fiche".



Fait rare pour ce réseau social acquis à la cause du milliardaire républicain, la grande majorité des commentaires sous le message critiquaient ces déclarations.