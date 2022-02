Crise ukrainienne: réunion virtuelle des dirigeants du G7 jeudi

Berlin, Allemagne | AFP | vendredi 18/02/2022 - Les dirigeants des pays du G7 tiendront jeudi une réunion virtuelle consacrée à la crise ukrainienne, a annoncé vendredi un porte-parole du gouvernement allemand.



Cette réunion, organisée ce jour-là entre 14H00 GMT et 15H30 GMT, sera notamment consacrée à la "situation à la frontière russo-ukrainienne", a précisé lors d'un point-presse régulier un porte-parole du gouvernement allemand, qui exerce cette année la présidence du G7.



Elle doit aussi servir, selon le gouvernement allemand, à préparer le sommet du G7 qui se tiendra du 26 au 28 juin au château d'Elmau en Bavière.



L'annonce de cette réunion intervient en plein regain de tension dans l'est de l'Ukraine entre forces gouvernementales et séparatistes pro-russes, source d'inquiétude supplémentaire dans une crise russo-occidentale qui menace de dégénérer en conflit depuis des semaines.



Quelque 150.000 soldats russes sont déployés selon les Etats-Unis et Kiev aux frontières ukrainiennes.



Américains et Britanniques ont accusé jeudi la Russie de chercher un prétexte pour attaquer et que le conflit entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes sur son territoire pourrait en devenir un.