Crise en Papouasie, où la démission du Premier ministre traîne en longueur

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | mardi 28/05/2019 - La crise politique s'aggravait mardi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le Premier ministre a saisi la justice pour empêcher un vote de confiance au Parlement et fait traîner sa démission en longueur.



Affaibli par une fronde au sein de l'exécutif, Peter O'Neill avait annoncé dimanche qu'il renonçait à son poste. Mais il semble s'être lancé dans une tentative de la dernière heure pour rester au pouvoir en saisissant la Cour suprême afin d'empêcher les députés de le démettre de ses fonctions. Pour l'heure, il n'a pas présenté officiellement sa démission au gouverneur général du pays.

Au pouvoir depuis 2011, M. O'Neill lutte pour sa survie politique après une série de démissions de membres de son gouvernement. La grogne monte depuis des mois mais elle s'est cristallisée autour de la signature d'un contrat gazier avec le français Total, l’américain ExxonMobil et Oil Search, détenu pour partie par le gouvernement papouasien. Les opposants jugent que la population de cet archipel du Pacifique de huit millions d'habitants n'en profite pas assez.

Après la signature du contrat, le gouvernement de M. O'Neill avait évité de justesse une motion de confiance en ajournant de près d'un mois la session parlementaire. Un nouveau vote de confiance est prévu le 6 juin.

Dans sa requête devant la Cour suprême, le Premier ministre déclare qu'il veut "assurer la clarté des procédures constitutionnelle et judiciaire".

D'après Brian Kramer, député de l'opposition, la Cour suprême a refusé mardi d'examiner l'affaire en référé, fixant l'audience à vendredi.

Le Parlement s'est réuni à nouveau mardi et les débats ont été houleux, opposition et majorité échangeant des noms d'oiseaux.

L'opposition, qui estime disposer du nombre suffisant de voix pour défaire le Premier ministre, a désigné un chef de gouvernement alternatif en la personne de Patrick Pruaitch, député et chef du Parti de l'alliance nationale.