Crise de l'eau à Mayotte "inacceptable": le gouvernement annonce son plan

Combani, France | AFP | samedi 02/09/2023 - Le ministre chargé des Outre-mer Philippe Vigier, en visite samedi à Mayotte, a présenté le plan du gouvernement pour éviter une crise sanitaire dans l'archipel où l'eau est sévèrement rationnée, annonçant des distributions de bouteilles, le déploiement de citernes ainsi que des aides aux entreprises.



Depuis le tarmac où il venait d’atterrir en avion militaire pour une visite express, le nouveau ministre a assuré qu'il y avait eu "des décisions importantes prises hier (vendredi) à Paris, au plus haut niveau, par le président de la République, la Première ministre, en liaison avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et également des Outre-mer, de façon à ce qu'on puisse avoir un véritable plan Marshall pour Mayotte".



M. Vigier a fait l'aller-retour dans la journée dans l'archipel de l'océan Indien - depuis la Réunion où il venait de passer trois jours - pour montrer que le gouvernement a pris la mesure que "la situation que vivent les Mahoraises et les Mahoraises en matière d'eau était inacceptable".



Mayotte, département le plus pauvre de France, est soumis à sa plus importante sécheresse depuis 1997, alors que son approvisionnement dépend essentiellement des eaux pluviales. Depuis plusieurs mois, l'eau est distribuée au compte-goutte aux habitants, 300.000 personnes selon l'Insee, sans compter les personnes sans papiers.



Pour ménager les ressources restantes avant la prochaine saison des pluies qui n'arrivera pas avant novembre, les autorités ne donnent plus accès à l'eau potable qu'un jour sur trois à partir de lundi prochain, 4 septembre.



Quinze citernes



"Toutes les personnes qui sont vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants, bénéficieront chaque jour d'une distribution d'eau, de deux litres par personne. Il y a déjà 30.000 personnes qui ont été identifiées", a déclaré M. Vigier, ajoutant par la suite que les personnes handicapées et en longue maladie bénéficieraient également de ces distributions gratuites.



Quinze citernes seront dans les jours qui viennent réparties sur le territoire et remplies grâce à une "station de traitement de l'eau" pour qu'il y ait "zéro risque sanitaire", pour un budget de 2,5 millions d'euros, a indiqué le ministre. "De plus, 200 rampes d'eau vont être déployées sur le territoire", a ajouté M. Vigier.



"Il ne faut pas que cette crise de l’eau se transforme en crise sanitaire", a averti le 28 août Olivier Brahic, directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), alors que des soignants alertent sur le nombre de patients présentant des troubles digestifs ou de cas de déshydratation. Pour consommer l'eau du robinet, l'ARS recommande de la faire bouillir car des bactéries peuvent s'infiltrer dans les canalisations lors des coupures.



Egalement affectées par ce manque d'eau, les entreprises bénéficieront d'une aide afin de compenser leurs coûts fixes, mise en œuvre par la direction des finances publiques de Mayotte, selon le cabinet du ministre.



"Ça, c'est l'urgence", a expliqué M. Vigier, avant de rappeler les travaux en cours, "un travail considérable à faire sur les fuites, sur l'interconnexion" entre le nord et le sud de Mayotte moins riche en eau, d'ici la fin octobre pour augmenter la ressource à moyen terme.



Au bord de l'océan Indien, le ministre a effectué une visite à Sada (littoral centre ouest), sur le site où doit être installé un osmoseur pour traiter l'eau de mer. Il s'est également rendu sur un chantier de forage exploratoire à Coconi, et près de la retenue collinaire (réserve artificielle d'eau) quasiment vide de Combani, pour s'informer sur la production future en eau et les difficultés éventuelles à aplanir.



"Les services de l'Etat vont vous aider à analyser les offres", a-t-il assuré au directeur général des services de la Mahoraise des eaux, Ibrahim Aboubacar, qui doit recevoir d'ici novembre les offres des entreprises pour aménager le site de l'osmoseur de Sada.



La distribution de bouteilles d'eau est une "bonne chose" a assuré le député (LR) Mansour Kamardine, demandant néanmoins que "tous ceux qui sont au RSA (revenu de solidarité active) puissent avoir accès à cette distribution". Le député regrette cependant qu'il ait "fallu la crise pour qu'on ait des investissements" sur les infrastructures d'eau mahoraises.