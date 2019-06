Crime passionnel aux assises

Les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa'a interrogent la jeune femme blessée qui déclare que le drame a eu lieu dans un « contexte de séparation définitive ». Elle leur explique que l'agresseur est en fait son ex-compagnon et que la victime n'est autre que son actuel concubin. Elle confesse cependant qu'elle fréquente encore les deux hommes en même temps. Et c'est ce ménage à trois qui a certainement coûté la vie à un jeune homme de 26 ans.



Il apparaît en effet que le soir des faits, l'accusé, ne supportant pas que la mère de ses deux enfants ne réponde pas au téléphone durant la journée, s'est rendu au domicile où elle réside avec son nouveau compagnon. Après avoir eu une altercation avec son rival, il l'a poignardé et s'en est ensuite à son ex concubine qu'il a frappée et étranglée jusqu'à ce que deux voisins interviennent pour le maîtriser. Ce soir-là, avant d'en venir aux mains, les deux hommes avaient demandé à la jeune choix de faire un choix et cette dernière avait indiqué au père de ses enfants qu'elle ne l'aimait plus. Il semble donc que le mobile de l'assassinat et de la tentative d'assassinat qui sont jugés depuis ce jeudi devant la cour d'assises soient d'ordre passionnel.