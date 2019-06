Crime passionnel : l'accusé échappe à la perpétuité

Lors de leurs plaidoiries, les conseils des parties civiles, Mes Grattirola et Rousseau-Wiart, ont rappelé que l'accusé, une personne « violente qui buvait beaucoup et qui a une vision archaïque de la femme », avait provoqué une « véritable catastrophe humaine » qui avait notamment plongé la mère de la victime décédée dans « l'enfer des grands chagrins . »



Selon l'avocat général, qui a requis la lourde peine de 27 ans de prison, il ne fait aucun doute que le geste de l'accusé était « volontaire » et prémédité.



Après plusieurs heures de délibération, les jurés ont retenu le caractère intentionnel du geste fatal et ont condamné l'accusé à une peine de 20 ans de prison.